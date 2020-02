Marianna Vertola/ Fa sbandare Carlo con le sue curve e… (Uomini e donne)

Come sempre accade a Uomini e donne, le ultime arrivate finiscono sempre in pole position. Sarà questo il caso di Marianna Vertola? Il trono classico apre questa settimana del programma proprio in compagnia don Carlo Pietropoli e le sue corteggiatrici tra cui compare la bella morettina che ha già conquistato un passionale bacio del tronista, come finirà tra di loro? Le prime risposte potrebbero arrivare proprio tra poco con la messa in onda della nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Carlo sembrava ad un passo dalla scelta ma le carte in tavola sono cambiate tanto che per molti Marianna ha già superato Cecilia Zagarrigo nella classifica delle possibili scelte del tronista, sarà per questo che oggi vedremo quest’ultima dare di matto? Lo stesso tronista ha ammesso: “Mi piace, ma non solo fisicamente anche perché alla nostra età se non ci fosse attrazione sarebbe un bel problema”, il gioco per la corteggiatrice è fatto?

MARIANNA VERTOLA CONQUISTERA’ CARLO A UOMINI E DONNE?

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne di oggi sembra proprio che i baci non siano mancati nemmeno questa settimana visto che i due si sono visti in esterna e questa volta in quel di Napoli, la città che la modella ha nel cuore e in cui aveva invitato anche Cecilia Zagarrigo quando diventerà la fidanzata di Carlo. Come la prenderà la sua rivale oggi pomeriggio? Sembra che non tutto andrà come previsto alla luce di quello che è successo e per le accuse che Carlo continua a fare alla bella Cecilia, già ex corteggiatrice del programma, che arriverà ad alzarsi e andare via, ma questa è un’altra storia.

