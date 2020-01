Marianna Vertola, chi è la corteggiatrice di Carlo?/ Uomini e Donne: “mai banale…”

L’avventura di Marianna Vertola a Uomini e Donne è appena cominciata, ma la corteggiatrice di Carlo Pietropoli ha già infiammato il trono classico. Bellissima, con un fisico mozzafiato e tanta voglia di lavorare nel mondo dello spettacolo, Marianna non è una debuttante. Il suo nuovo, infatti, non è nuovo al pubblico di Uomini e donne che, fondamentalmente, è lo stesso di Temptation Island. Marianna, infatti, è stata una tentatrice dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e, prima ancora, ha tentato di ballare sul bancone di Striscia la Notizia partecipando a Veline. Marianna Vertola, inoltre, è anche il volto femminile di una trasmissione sportiva “Si gonfia la rete” in onda su una tv locale. La 23enne napoletana, inoltre, è una studentessa di Scienze della Comunicazione. Marianna, inoltre, è seguitissima sui social dove vanta 1390mila followers a cui regala spesso foto davvero mozzafiato.

MARIANNA VERTOLA A UOMINI E DONNE: “TESTARDA E MAI BANALE”

L’avventura di Marianna Vertola a Uomini e Donne è iniziata con il botto per una discussione con la rivale Marika. Come anticipa il Vicolo delle News, infatti, Marianna è stata accusata di essere una persona che è solita vantarsi di tutto ciòl che fa. A quanto pare, la sua frase più famosa è: “Io ho una 42 ma gli uomini mi guardano anche per i contenuti”. Su Instagram, inoltre, pubblica spesso foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza anche se svela ai fans anche alcuni aspetti inediti del suo carattere. “Corazza dura, indipendente, forte, testarda, sempre a testa alta, controcorrente, mai banale e…. Se mi fai una carezza divento un cucciolo di panda”, scrive Marianna il cui modo di fare ha comunque fatto torcere il naso a Carlo. La Vertola, dunque, ha già dimostrato di non passare inosservata. Basterà questo per fare breccia nel cuore del tronista?

