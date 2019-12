Marianne Mirage, chi è?/ l’infanzia trascorsa a “pane, jass e Star Wars” (Capodanno in musica)

Marianne Mirage sarà tra gli artisti ad esibirsi stasera a Capodanno in musica. La ragazza non può che tornare indietro nel tempo e ricordare l’infanzia trascorsa a “pane, jass e Star Wars. Solo per veri appassionati”. Lo scrive su Instagram, facendo il suo personale augurio a tutti i followers: “che la forza sia con te”. Una celebre frase che rappresenta uno dei pilastri della saga cinematografica. Per l’occasione, la cantautrice ha deciso di modificare uno scatto pubblicato poco prima e di modificare lo sfondo in perfetto stile Star Wars, dove si colloca a sua volta, a bordo di una piscina vuota. Nelle Storie possiamo invece seguirla mentre fa Yoga in spiaggia, armata di un solo costume nero a due pezzi, impegnata fra il Saluto al Sole e altre posizioni tipiche della disciplina. Come pranzo di Natale, ci svela ancora, tanta frutta fresca ed esotica, sole, caldo e qualche granchietto da osservare sul bagnasciuga. E visto che si parla di isola deserta, in cui la Mirage si concede anche qualche spedizione subacquea, non possiamo che ricordare quali dischi porterebbe con sè in queste occasioni: Waiting for the sun [The Doors, ndr] soprattutto perchè Jim Morrison è stato da sempre il mio grande mito. Magari insieme ad un altro disco, Lady Sings the blues di Billie Holiday, che è stata la mia mamma musicale, il mio sfogo, la mia isola felice”, dice a Ravenna e Dintorni. E infine una perla di Lauryn Hill, The Miseducation, “la mia educazione alla black contemporanea: l’ho vista anche in concerto al Lucca Summer Festival e mi ha colpito tantissimo, perchè sul palco era una tigre, credo di aver imparato tanto vedendola”.

Marianne Mirage, Capodanno in musica: una delle penne più fortunate e…

Impossibile non considerare Marianne Mirage, ospite a Capodanno in musica, una delle penne artistiche più fortunate degli ultimi tempi. La 30enne che sa come rivoluzionare il modo di scrivere al femminile, ha già dimostrato di sapere il fatto suo e di creare con testi e musica, dei microfilm in grado di far sognare il pubblico. Lo ha dimostrato ancora una volta con il suo ultimo disco, Vite private e in particolar modo con il singolo estratto L’amore è finito. Oggi, martedì 31 dicembre 2019, Marianne Mirage salirà sul palco di Capodanno in musica per accompagnare tutti i fan verso la fine dell’anno. Un appuntamento che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata e che la vedrà esibirsi forse proprio nella sua ultima perla da cantautrice. “Ho scoperto tardi i vinili, solo da qualche anno”, rivela a Newsic, “quando vivevo con i miei non c’era spazio. Solo adesso inizio ad apprezzarli. Il vinile è un oggetto fisico e di design, le sue dimensioni, le sue immagini, il suo fascino”. Una passione che in qualche modo le è stata trasmessa dal padre, un pittore che le ha lasciato in eredità l’amore per il disegno e per le mostre. Esiste però anche un altro lato di Marianne, quello che la spinge a considerare il divano come “il luogo dove si fa festa, dove si chiacchiera, dove si guarda, dove si ascolta. Le persone arrivano, si accomodano, vivono e poi se ne vanno”. Lo sottolinea con il brano Sul Mio Divano, che in qualche modo parla d’amore. Come s’innamora la Mirage? Si sente sfortunata con i sentimenti, perchè “mi ostino a rincorrere sempre le persone sbagliate. L’amore non è di certo una mia qualità. Il mio problema è che mi innamoro di continuo ma poi non riesco a creare gli argini e questo mi porta a tracimare”.

Solo per veri appassionati





