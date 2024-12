Bianca Guaccero, chi è e carriera: il debutto al cinema e in tv

Bianca Guaccero è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Ballando con le stelle 2024, al fianco del partner Giovanni Pernice: la finale si avvicina e la gara entra nel vivo, per lei le possibilità di vittoria sono molto elevate. Un’esperienza televisiva che si aggiunge al suo già ricco curriculum, come attrice e conduttrice. Nata a Bitonto nel 1981, le sue prime esperienze al cinema arrivano con il debutto nel film Terra bruciata di Fabio Segatori del 1999 e con Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini del 2000.

Attrice anche televisiva, ha debuttato sul piccolo schermo nel 2001 nella miniserie di Damiano Damiani Ama il tuo nemico 2, per poi recitare tra il 2006 e il 2010 anche nelle fiction Capri e La terza verità e negli ultimi anni in Sotto copertura e Fino all’ultimo battito. Inoltre Bianca Guaccero ha avuto l’onore, nel 2008, di affiancare Pippo Baudo e Piero Chiambretti, assieme ad Andrea Osvárt, alla conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1.

Bianca Guaccero in tv: Detto Fatto, Tale e quale show e Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero in carriera è stata non solo attrice ma anche conduttrice: nel quadriennio che va dal 2018 al 2022, infatti, è stata al timone del programma di Rai 2 Detto Fatto in sostituzione di Caterina Balivo. La sua esperienza televisiva è davvero ricca e conta sulla partecipazione a numerosi programmi: nel 2015 è stata concorrente di Tale e quale show e nel 2016 ha affiancato Alan Palmieri alla conduzione di Battiti Live.

Più di recente, nel 2022, è stata concorrente de Il cantante mascherato; quest’anno è invece tra le protagoniste di Ballando con le stelle 2024. Al fianco di Giovanni Pernice ha sorpreso tutti sin dall’inizio e da molti la coppia è data come papabile vincitrice di questa edizione.

