Chi è Mariarosaria Marino, mamma di Zeudi Di Palma: una storia familiare complicata

Zeudi Di Palma ha una storia familiare complicata, in cui ha un ruolo principale sua mamma Mariarosaria. La concorrente del Grande Fratello 2024 aveva soltanto due anni quando suo padre ha lasciato lei, sua mamma e i suoi fratelli, che sono dunque cresciuti da quel momento in poi senza il supporto di un papà. Mamma Mariarosaria è stata per Zeudi e i suoi fratelli entrambi i genitori, facendo sacrifici per mantenerli. Motivo per il quale, la Miss Italia ha definito sua mamma un ‘idolo’, ovvero un modello da seguire per forza e determinazione.

Eva Grimaldi accusa Lorenzo Spolverato: "Con Shaila hai recitato"/ Lui replica: "Non devo darti spiegazioni!"

Oltre ad occuparsi della famiglia Mariarosaria Marino, mamma di Zeudi di Palma, ha anche fondato l’associazione La Lampada di Scampia, progetto che sostiene i giovani del quartiere, offrendo loro delle possibilità di lavoro e vita.

Zeudi Di Palma ha due fratelli: chi sono Giuseppe e Asia

Zeudi Di Palma ha anche due fratelli: Giuseppe, uno studente di ingegneria che studia anche al conservatorio, e Asia, ragazza che studia all’Accademia di Belle Arti. Madre e figli hanno un rapporto molto solido e sono uno l’ancora dell’altro. Negli anni non sono mancate difficoltà per la famiglia, che si è fatta forte dell’amore per superare anche i momenti più bui. Certo non sono mancate le soddisfazioni, come la vittoria della corona di Miss Italia per Zeudi nel 2021. In quell’occasione, mamma Mariarosaria si è espressa con grande gioia, sottolineando i punti di forza della figlia, come riportato da Today: “Ha conquistato il cuore delle persone con la sua semplicità e la sua dolcezza – ha dichiarato – Però, allo stesso tempo, si è dimostrata anche una ragazza ‘tosta’ caratterialmente, che dà tutto per raggiungere i suoi obiettivi”. Questa sera mamma e fratelli di Zeudi Di Palma potrebbero farle degli auguri di Natale molto speciali in diretta al Grande Fratello 2024.

Genitori Helena Prestes, chi sono: "Ho cercato di sopravvivere"/ "Mio papà picchiava mia madre"