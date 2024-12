Tenerezza e passione divampano nelle ultime settimane al Grande Fratello 2024 grazie ad una possibile nuova coppia all’orizzonte e no, non stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Due concorrenti hanno rubato la scena agli altri amori presenti nella Casa più spiata d’Italia; forse per la dolcezza che le caratterizza, forse anche per la complicità che appare quanto mai sincera e naturale. Stiamo parlando di Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, ‘protagoniste’ di un siparietto che nelle ultime ore sta alimentando ulteriormente la curiosità dei fan della ‘ship’ e soprattutto un possibile retroscena hot.

Grande Fratello 2024, Bernardo Cherubini innamorato pazzo di Amanda Lecciso/ "Mi piace tutto di lei, ma..."

Come la trama di un film: ‘Armadio-gate 2 – Il ritorno’. Tralasciando lo spunto goliardico, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes hanno involontariamente rispolverato la memoria degli appassionati per una scena che non è sfuggita all’occhio vigile degli appassionati. Le due concorrenti del Grande Fratello 2024 si sono avvicinate all’ampio armadio presente in camera e come si evince dalle clip che circolano sul web le immagini per un attimo perdono di vista i loro gesti; circostanza che ha dunque alimentato teorie ‘hot’ e all’insegna della passione.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli/ Pioggia di critiche

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, cosa è successo nell’armadio al Grande Fratello 2024?

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, bacio nell’armadio al Grande Fratello 2024? Questa una delle domande che si pone il web dopo aver visto le immagini delle due concorrenti che per un attimo si sono defilate sfruttando le ante del guardaroba. Come racconta anche BlogTivvu, le immagini sembrano però lasciare poco spazio ad interpretazioni fantasiose e all’insegna delle tenerezze ‘nascoste’. La modella brasiliana aveva infatti necessità di cambiare abito; l’impressione è che l’amica abbia semplicemente fatto scudo, schermando con la sua presenza la scena in cui Helena Prestes ha effettivamente cambiato vestito. Resta sullo sfondo chi invece afferma che in quel frangente possa esserci stato un bacio, così come si lamenta della presunta ‘censura’ del Grande Fratello 2024 che avrebbe cambiato inquadratura pochi secondi dopo.