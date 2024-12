Mariavittoria e Tommaso, coppia in crisi al Grande Fratello 2024: cosa sta succedendo

È stata una settimana molto complicata per le coppie della Casa del Grande Fratello 2024, a partire da Mariavittoria e Tommaso. Lei ha vissuto giorni fatti di grandi dubbi a causa del suo avvicinamento ad Alfonso D’Apice. La dottoressa ha infatti ammesso che è proprio l’ex di Federica Petagna il ragazzo col quale ha trovato maggior affinità mentale nella Casa. il che l’ha portata a mettere in discussione la sua relazione con Tommaso Franchi. Questo ha gettato la coppia in un momento di crisi e forti dubbi.

La coppia è stata però divisa, quando Amanda ha deciso di portare con se Mariavittoria in tugurio. Questo tempo è servito alla dottoressa per schiarirsi le idee, tanto che proprio ad Amanda ha detto: “Qui la questione non è Alfonso o Tommaso, qui riguarda altri miei meccanismi che istauro nella mia mente e non è più possibile che mi faccio trascinare e comandare da queste emozioni che mi fagocitano e mi fanno perdere me stessa. Questo è un tema che mi si ripropone spesso, il fatto che io ingigantisca delle situazioni e che poi da una briciola si trasformi in una situazione enorme. Io ne sono consapevole, il problema è saperlo gestire.”

Tommaso Franchi e Mariavittoria a confronto: “In questi giorni senza te ho pensato a me e…”

Parole che, successivamente, Mariavittoria ha voluto condividere anche con Tommaso, parlandosi attraverso la porta che divide Casa e tugurio del Grande Fratello 2024. “Devi lasciarmi andare per stare meglio con te stessa… Io, in questi giorni senza te, ho pensato a me e al fatto che sto bene anche così. – ha esordito Tommaso durante il confronto, non negando però di provare per lei forti sentimenti – Qualsiasi decisione tu prenda io sarò pronto. Tu mi piaci tanto, sono pronto ora o dopo, quando non ci sarà tutto questo…” Mariavittoria è allora scoppiata in lacrime, ammettendo: “Io ho paura che non è così”. Tommaso l’ha però rassicurata: “Farò tutto il possibile per dimostrartelo e ti proteggerò sempre. Devi fidarti di quello che provo. Io voglio viverti in leggerezza e voglio te.” La crisi è dunque passata?