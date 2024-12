Al Grande Fratello 2024 le stagioni non sembrano variare; la primavera è una costante, almeno in termini di atmosfera. C’è sempre tempo per nuovi amori, per tenere liaison e una possibile nuova coppia inizia ad alimentare la curiosità dei telespettatori e appassionati. Sempre più vicini dal punto di vista mentale, caratteriale, ma con delle riserve da sciogliere ancora poco chiare: stiamo parlando di Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti.

Alfonso D’Apice è innamorato di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024? Questo l’interrogativo che impazza sul web dopo i recenti risvolti nel loro rapporto. Il primo è indubbiamente ancora distratto dalla sua ex fidanzata, Federica Petagna, ma non si sta risparmiando nelle interazioni come dimostrato dal rapporto con l’altra coinquilina menzionata. Ma cosa c’è tra i due, solo intesa caratteriale o un amore pronto a sbocciare?

Alfonso D’Apice si ‘confessa’ su Mariavittoria: “A volte penso, ‘Ora vado da lei’…”

Ora che Mariavittoria Minghetti è nel tugurio del Grande Fratello 2024 potrebbe essere l’occasione giusta per Alfonso D’Apice per sperimentare la mancanza, la nostalgia. Lo testimonia la conversazione avuta con Javier Martinez che ha appunto incalzato il concorrente sul tema: “Come va con Mariavittoria? Un po’ mi manca ora che è in Tugurio. A me piace scherzare con lei, tipo quando la sento ridere e giocare è una cosa che mi piace, mi piace che c’è; è difficile da spiegare a parole. Il fatto di stare qua, andare in giro e magari dire: ‘Ora vado da lei’”. Alfonso D’Apice ha poi aggiunto: “Però adesso non c’è… Però alla fine sto pensando, anche se ci fosse stata non potevo parlare con lei…”.

Ma quindi, Alfonso D’Apice è innamorato di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024? Presto per dirlo, certo è che le parole del ragazzo lasciano aperto uno spiraglio non da poco e probabilmente presto scopriremo ulteriori risvolti.