Mariavittoria Minghetti e il rapporto conflittuale con mamma Maria Teresa al GF: “Sono stata malissimo”

Mariavittoria Minghetti, nella Casa del Grande Fratello 2024, ha raccontato del rapporto complicato e conflittuale con la mamma Maria Teresa. “Mamma lavorava di notte, di giorno, io ci stavo malissimo… – ha raccontato, in un fiume di lacrime, la gieffina in confessionale – mi attaccavo alla sua gamba e le chiedevo di non lasciarmi e non abbandonarmi. Mio padre invece non l’ho sentito prima, neppure una telefonata prima che entrassi. Mi sentivo sola…”

Mariavittoria ha dunque svelato di non chiamare sua madre quando ha bisogno di un consiglio o di un aiuto, per paura di sentirsi giudicata: “mi sono sempre sentita addosso un’etichetta con scritto ‘sei sbagliata’. Mi è sempre mancato un abbraccio o un ‘non ti preoccupare, questa cosa la risolviamo insieme’. Crescendo il nostro rapporto si è trasformato ed è diventato più conflittuale. Mia madre ha sempre avuto la tendenza a mettere la testa sotto la sabbia quando c’era un problema, forse come meccanismo di difesa.” ha aggiunto.

Maria Teresa, la mamma di Mariavittoria Minghetti arriva a sorpresa al Grande Fratello 2024

La gieffina è perciò spiazzata quando vede arrivare nella Casa del Grande Fratello sua mamma Maria Teresa, che ha per lei parole di grande amore: “Sarai sempre l’amore della mia vita. Qualsiasi cosa tu possa aver pensato, resta il fatto che sei l’amore della mia vita e ti vogliamo bene tutti. – ha esordito la donna in diretta su Canale 5, per poi aggiungere – Sei la luce della nostra vita e ti chiami Vittoria perché da quando sei nata sei stata questo per me, la mia vittoria. Mi hai cambiato la vita e ti ho sempre amato al di sopra di ogni cosa. Qualsiasi cosa al mondo non è importante quanto te.” Un abbraccio commosso ha poi suggellato questo incontro e la riappacificazione tra le due.