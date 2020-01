Marica Pellegrinelli e Charley Vezza/ Fuga sulle langhe: “Sono come adolescenti..”

Marica Pellegrinelli ha ufficialmente voltato pagina. Questo lo sappiamo ormai da un po’ da quando si è alzato il polverone sulla rottura tra lei ed Eros Ramazzotti ma, a mano a mano che la situazione diventa chiara, sembra che i suoi fan siano felici di vederla al fianco del suo nuovo compagno Charley Vezza. I due sono finiti nell’occhio del gossip sin dal primo momento da quando, a rottura appena annunciata, proprio i settimanali avevano annunciato questo nuovo amore all’orizzonte per Marica Pellegrinelli con tutto quello che questo ha voluto dire in termini di offese, accuse e commenti, anche un po’ sessisti. Fatto sta che la modella ha voltato pagina ed è tornata a sorridere al fianco del nuovo compagno con il quale è scappata sulle langhe piemontesi come dimostra l’articolo che il settimanale Chi ha corredato con tanto di foto dei due piccioncini.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA SULLE LANGHE

L’ex moglie di Eros Ramazzotti e il suo nuovo compagno sono stati sorpresi dai paparazzi di Alfonso Signorini che li hanno beccati alle prese con una romantica passeggiata sulle langhe piemontesi dove Charly Vezza si occupa di aprte dei suoi affari. I due si mostrano affiatati e sorridenti, uno accanto all’altro perdendosi occhi negli occhi quando si guardano. I due non vivono ancora insieme e sembrano pronti ad andare avanti nel loro rapporto con i piedi di piombo ma entrambi vivono a Milano. Al momento Marica Pellegrinelli e il suo compagno sono lontani da una convivenza ma sul settimanale si legge: “Per chi li vede da vicino, sembrano due adolescenti alla prima cotta”. Riusciranno a superare insieme questo momento di transizione se queste sono le premesse, questo è certo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA