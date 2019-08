Marica Pellegrinelli e Charley Vezza insieme a Ibiza/ Foto, prima uscita pubblica!

Dopo settimane di gossip, finalmente Marica Pellegrinelli esce allo scoperto. Arrivano le prime foto dell’ex di Eros Ramazzotti a colui che pare sia la sua nuova fiamma: Charley Vezza. A mostrarle è il settimanale Chi, che ha beccato i due insieme a Ibiza. In un post pubblicato su Instagram, fa sapere: “Prima uscita pubblica di Marcica Pellegrinelli e Charley Vezza a Ibiza. Poco più di un mese dopo aver ufficializzato la separazione dal marito Eros Ramazzotti, Marica ha fatto la sua prima uscita ufficiale con l’imprenditore Charley Vezza, l’uomo che viene indicato come la causa della fine del suo matrimonio.” Un flirt che ha attirato sulla modella un grande clamore oltre che tantissime critiche, tanto che proprio Eros si è sentito in dovere di intervenire di persona per difenderla dalle accuse di tanti.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza escono allo scoperto!

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, nonostante la pioggia di critiche, non si nascondono più. Il settimanale Chi fa sapere che “Charley è appassionato di design, gestisce vari marchi tra cui “Circoloco”. E, proprio qui, nel noto club di Ibiza i due appaiono accanto nella prima foto di coppia. Insieme a Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Chicca la moglie del fondatore, e altri amici.” Una “paparazzata” che sembra dunque confermare la storia tra i due e fa sfumare le speranze di chi credeva possibile il ritorno di fiamma con Eros. Proprio poche settimane fa, i due sono stati beccati insieme in Sicilia, ma si è trattato di un incontro fatto per amore della figlia: “la separazione è ormai definitiva, anche se i rapporti tra i due ex coniugi restano ottimi.” conclude il Magazine.





