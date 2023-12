Marica Pellegrinelli è incinta?/ “Dopo il tumore voleva il terzo figlio”: l’indiscrezione bomba

Marica Pellegrinelli è in dolce attesa? L’indiscrezione bomba lanciata da Chi

Marica Pellegrinelli è incinta? Il magazine Chi ci ricasca, dopo aver annunciato prima del dovuto le gravidanze di Aurora Ramazzotti e Federica Pellegrini e fatto infuriare Annalisa che incinta non alla fine non lo era, ha annunciato che l’ex moglie di Eros Ramazzotti è in attesa del terzo figlio. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge che la bellissima modella ed il fidanzato William Djoko, dj e producer con cui fa coppia fissa da più di un anno hanno decido di allargare la famiglia.

Marica Pellegrinelli è in attesa del terzo figlio? Sul magazine si legge: “Abbiamo appreso che di recente la modella avrebbe confidato agli amici durante la serata in un locale di essere in dolce attesa. E successivamente ci è stato detto che avrebbe superato il terzo me di gravidanza”. Nel dare l’indiscrezione bomba, Chi ha premesso di aver fatto tutte i dovuti accertamenti del caso ed aver indagato sulle rotondità della modella. Marika Pellegrinelli ha già due figli nati dalla relazione con Eros Ramazzotti, Raffaella Maria di 12 anni e Gabrio Tullio di 8 ed adesso sembrerebbe incinta di un terzo in arrivo dal nuovo fidanzato William Djoko.

Marica Pellegrinelli è incinta? Il rumors: “Dopo il tumore vuole il terzo figlio”

Non è stato un periodo facile quest’ultimo per Marica Pellegrinelli che ha dovuto affrontare, per sua fortuna con successo, un’insidiosa malattia. Lei stessa sui social lo scorso 11 luglio aveva dichiarato: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro, è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme.” E poi ha aggiunto: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta, la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita.”

Ed adesso che la malattia è alle spalle, Marica Pellegrinelli guarda al futuro con il nuovo fidanzato William Djoko al quale in occasione del suo compleanno sempre sui social ha dedicato uno splendido pensiero che ha ricevuto il like anche di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros, segno che il legame tra le due è rimasto nonostante la fine della relazione della modella con il padre. Non resta dunque che attendere annunci ufficiali se realmente Marica Pellegrinelli è incinta del terzo figlio.











