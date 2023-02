Marica Pellegrinelli, Raffaella e Gabrio Tullio, ex e figli di Eros Ramazzotti/ “Li amo alla follia ma…”

Eros Ramazzotti e il passato sentimentale tra l’ex moglie Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti è senza dubbio uno dei cantanti più famosi in Italia e all’estero. Nato nel 1963 a Roma, ha scritto tantissime canzoni di successo, che hanno appassionato intere generazioni. Cantautore famoso, la sua fama è stata alimentata dalle sue fatiche musicali, come ad esempio la ‘sempre verde’ Più bella Cosa, canzone dedicata all’ex moglie Michelle Hunziker. Dalla showgirl italo-svizzera, sposata nel 1998, ha messo al mondo la figlia Aurora Ramazzotti a cui entrambi sono legatissimi.

La loro storia d’amore si è conclusa con la separazione nel 2002 e così, successivamente, il cantante si è impegnato con Marica Pellegrinelli, con la quale è arrivata la rottura nel 2019. Sempre quell’anno si è parlato di una possibile liason tra Ramazzotti con Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Ma quest’ultima ha smentito ogni rumors, così come il cantante ha fatto in merito ad un presunto flirt con la showgirl Roberta Morise.

Eros Ramazzotti e la storia d’amore con Marica Pellegrinelli: il matrimonio, i figli e poi la rottura

Sempre il nome di Eros Ramazzotti, in quel periodo, è stato accostato all’ex tronista Sonia Lorenzini. Anche in questo caso l’artista ha smentito sul nascere ogni rumors. Tra le ipotesi del gossip e le storie d’amore che hanno segnato la vita sentimentale del cantante, senza dubbio, c’è il nome di Marica Pellegrinelli, con la quale nel 2011 ha messo al mondo la figlia, Raffaella Maria. Pochi anni dopo, esattamente nel 2014, sono arrivate le nozze. Quindi la nascita del secondo figlio della coppia, Gabrio Tullio.

“Sono single. Trovare l’amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia. È un amore diverso, però… è tutto su di loro. Se si incontra l’anima gemella, non si sa, la vita va così…. “Ama” è il mio motto da sempre. Bisogna amare sempre, sotto ogni forma”, ha detto recentemente Ramazzotti a proposito del suo status sentimentale attuale. Per quanto riguarda la vita privata e le curiosità sul suo conto, secondo la rivista People With Money, l’artista romano è il cantante italiano più pagato al mondo. Lo stesso magazine stima che tra il luglio 2018 e il luglio 2019 abbia guadagnato circa 96 milioni di dollari.











