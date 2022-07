Marie is on fire: il mondo è di chi ha coraggio/ Film di Canale 5 diretto da Hofer

Marie is on fire: il mondo è di chi ha coraggio va in onda su Canale 5 oggi, sabato 30 luglio, a partire dalle 16.45. La regia è di Hanno Hofer, tra i suoi film come autore delle musiche e regista ricordiamo Racconti dell’età dell’oro. Nel cast troviamo Christine Eixenbergerche interpreta il ruolo di Marie. L’attrice è considerata un’intrattenitrice purosangue, è un mix tra comicità e versatilità artistica. Da insegnante è passata a fare la cabarettista e quindi l’attrice, ma lei è rimasta sempre la stessa persona.

Nel 2019 le è stato consegnato il Premio Cabaret bavarese. W. Fierek interpreta il ruolo di Ernst Reiter, in passato ha lavorato con registi come Edzard Onneken. Il suo genere ricorrente è la commedia sentimentale e in questo stile si distingue molto. W. Fierek riesce a trasmettere tutte le le idee e le emozioni di ogni suo personaggio. Ha ottenuto il suo successo recitando nella serie televisiva Marie Feuer. Il protagonista maschile principale è Stefan Murr, è un attore tedesco, classe 1976. tra i suoi film più recenti ricordiamo:

Un’estate in Polonia. Si tratta di una serie televisiva tedesca trasmessa la prima volta sull’emittente ZDF. La prima puntata è andata in onda il 20 novembre 2016 dal titolo Un amore in fiamme. la serie televisiva si compone di 14 episodi e l’episodio Marie is on fire: il mondo è di chi ha coraggio è il nono episodio, trasmesso in Germania il 17 novembre 2019, mentre in Italia il 15 luglio 2019 su Canale 5.

Marie is on fire: il mondo è di chi ha coraggio, la trama del film

Marie is on fire: il mondo è di chi ha coraggio racconta un altro episodio di vita della volontaria Marie. La protagonista dopo aver assistito inerme all’incendio che ha colpito il suo fienile, avvenuto durante una festa con amici per festeggiare l’addio al nubilato, decide di mettersi a disposizione dei vigili del fuoco del suo paese in Baviera , dove già lavora il padre. Questa volta Marie è alle prese con un caso difficile.

Messa a capo di un’assemblea cittadina, come primo impiego le viene affidato l’incarico di accogliere la richiesta di aiuto di una sua ex compagna di scuola. La donna dopo l’ennesima violenza subita dal marito decide di lasciare la casa e porta via con sé anche il figlio Rudy, ma i problemi per la donna non finiscono con la semplice fuga, perché a darle maggiori preoccupazioni è proprio il figlio che la incolpa di essere responsabile della separazione dal padre.

Marie non solo dovrà occuparsi dell’amica convincendola a denunciare il marito violento, ma dovrà far capire a Rudy che la colpa della separazione non ha dipeso dalla madre che ha cercato soltanto di proteggersi da un uomo violento.

