Marie is on fire – Tempi burrascosi/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

‘Marie is on fire – Tempi burrascosi’ va in onda oggi, 28 agosto 2020, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Si tratta di una pellicola scritta per il piccolo schermo che appartiene ad una saga amatissima prima in Germania poi in tutto il mondo che ci narra le vicende di un minuto villaggio tedesco nel quale Marie è vigile del fuoco volontario e tra incendi, gattini da salvare e incidenti gravi, deve gestire il suo amore, la sua vita e la sua famiglia. Produzione, cast, regia quasi tutto ‘made in Germany’, quindi garanzia di qualità nel settore dell’home-cinema seriale, e il regista è sempre stato dietro la cinepresa della serie dedicata a Marie. Non solo: ricordiamolo allora in lungometraggi come ‘Marie Brand e l’ultimo giro sulla giostra’, ‘Marie Brand e il peccato originale’ e decine di episodi in diverse serie televisive tedesche conosciute anche in Italia come ‘Ultima traccia a Berlino’ o ‘Il commissario Voss’.

Marie, la protagonista, come sempre vede all’opera la bella e talentuosa attrice tedesca Christine Eixenberger, attrice che nasce come cabarettista e questa sua vena comica rende brillante il personaggio di Marie, brillante ed ancora più amata dal pubblico televisivo non solo tedesco. Del resto ha sempre recitato in telefilm non ancora tradotti in lingua italiana, come ‘Munchen Grill’ o ‘Calamari Blues’, film accattivante e divertente sin dal titolo. Al suo fianco incontriamo il partner di altre pellicole dedicate alla vigilessa del fuoco volontaria, Stefan Murr, attore che in Germania è un idolo locale, che solamente raramente ha valicato i confini con la traduzione della sua corposa filmografia, quasi sempre rivolta al cinema televisivo o al serial Tv, ma lo ricorderà forse qualcuno per la sua presenza in ‘Café Meineid’, apprezzato esempio di cinema di classe anche se rivolto ad una miniserie per il piccolo schermo.

Marie is on fire – Tempi burrascosi, la trama del film

Ecco la trama di Marie is on fire – Tempi burrascosi. Wildegg è una cittadina tedesca tranquilla, eppure ogni tanto i vigili del fuoco volontari, un gruppetto che ama prestare opera di tutela sociale non solo in materia di incendi, è sempre pronto a proteggere i cittadini. Ma non sempre le cose vanno come dovrebbero, come nel caso dell’incendio dell’autofficina di persone alle quali la volontaria Marie vuole molto bene, e l’autofficina di Altay, prende fuoco con grosse vampe sotto gli occhi della cittadinanza senza che Marie e i suoi colleghi volontari possano molto per evitare il disastro. Marie si prenderà cura della famiglia che ora ha perso tutto e coinvolgerà il villaggio di Wildegg pronto alla solidarietà eppure nella ragazza si insinua il germe del dubbio e questo dubbio la porta a pensare che l’incendio non sia del tutto occasionale ma ci sia una mente dolosa che si nasconde proprio tra gli abitanti del villaggio. Da vigilessa del fuoco a detective privato il passo è breve e Marie è una donna scaltra e arguta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA