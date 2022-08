Marie is on fire: tutto o niente/ Su Canale 5 il film del ciclo d’azione

Marie is on fire: tutto o niente, film di Canale 5 con protagonista Christine Eixenberger

Marie is on fire: tutto o niente va in onda oggi, sabato 6 agosto, su Canale 5 dalle 16.35. Il film per la tv vede protagonista Christine Eixenberger, una giovane attrice tedesca nata nel 1987 a Tegernsee da una famiglia modesta. La madre dirige un albergo mentre il padre è un semplice artigiano. Dopo aver conseguito il diploma ha iniziato a lavorare presso uno studio legale come assistente. In Germania è conosciuta anche come cabarettista e conduttrice di importanti trasmissioni televisive.

Altri interpreti principali sono Stefan Murr classe 1976 e nato in Bavaria a Bad Tölz. L’attore ha interpretato diverse commedie sentimentali come Inga Lindstrom: Quattro donne e l’amore ed è uno dei protagonisti della serie televisiva Marie is on fire.

Il cast è arricchito anche dalla presenza di: Saskia Vester e Wolfgang Fierek. Marie is on fire è una serie televisiva di origine tedesca, che va in onda dal 2016. È trasmessa dall’emittente televisiva ZDF. In Italia va in onda dal 2019 sulle reti Mediaset. La serie ha avuto due produzioni: dal 2016 al 2020 è stata prodotta da Wiedemann & Berg Filmproduktion, mentre dal 2021 fino a oggi da MadeFor Film. Sono stati mandati in produzione nuovi episodi, visto il successo che sta ottenendo in Germania.

Il primo episodio, nel suo paese di origine, è andato in onda il 20 novembre 2016. Al centro delle vicende c’è il volontariato che Marie svolge presso i Vigili del Fuoco. Non solo ma si occupa anche di dare assistenza alle persone in difficoltà. Per questo ogni puntata si arricchisce di una nuova storia. In – Marie is on fire – tutto o niente – ad avere bisogno di aiuto è proprio Marie. Il suo problema personale richiede molta comprensione.

Marie is on fire: tutto o niente, la trama del film

In Marie is on fire: tutto o niente continuano le avventure dell’esuberante Marie, volontaria dei Vigili del Fuoco. Questa volta però ad incendiarsi è il suo cuore, ma non per amore, ma di rabbia. Da anni la donna ha una relazione sentimentale con Stefan. All’inizio tutto sembrava andare per il verso giusto, tanto che in programma c’era anche una promessa di matrimonio. Poi le cose sono precipitare e la coppia ha cominciato ad avere qualche dissapore. Tra Marie e Stefan scoppia una crisi e giorno dopo giorno cominciano ad allontanarsi.

La situazione precipita quando Marie scopre che il suo amato l’ha tradita con Rita. Probabilmente il malumore di Stefan era riconducibile a questa storia. Un colpo che la donna non riesce a soffocare. Cosa accadrà adesso? A questo problema se ne aggiunge un altro: Angie viene perseguitata e Marie decide di starle vicino per darle coraggio.











