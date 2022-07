Marie is on fire Veleni/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

Marie is on fire Veleni, film di Canale 5 diretto da Marcus Weiler

Marie is on fire Veleni sarà trasmesso su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, sabato 23 luglio, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola che fa parte di una saga televisiva realizzata nel 2019 in Germania con la regia di Marcus Weiler il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con altri autori.

Così parlò Bellavista/ Su Rai 3 il film con Luciano De Crescenzo

La pellicola è stata direttamente proposta in distribuzione sulla segmento televisivo e vede tanti attori piuttosto apprezzata dal pubblico italiano tra cui Christine Eixenberger, Stefan Murr, Saskia Vester, Wolfgang Fierek, Julian Looman, Katharina Muller – Elmau e Gabriel Raab. La principale protagonista di questo episodio di tutta la saga cinematografica è appunto l’attrice tedesca Christine Eixenberger nata a Miesbach in Bavaria il 20 gennaio del 1987.

Elena di Troia/ Su Rete 4 il film con Rossana Podestà e Jack Sernas

Il suo esordio è avvenuto nel cortometraggio intitolato Calamari Blues e prodotto nel 2012 mentre delle 2017 è stata scelta per recitare nel film televisivo Abi ’97 – gefuhlt wie damals. Tra gli altri lavori più significativi che fino a questo momento hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo la serie televisiva Soko Munchen, Munchen Grill, Lehrerin auf Entzug, Matze Kebab e Sauerkraut e Il commissario Lanz.

Marie is on fire Veleni, la trama del film

Leggiamo la trama di Marie is on fire Veleni. In quella che sembra essere una piccola e tranquilla cittadina della campana americana, in realtà succedono ogni giorno situazioni spiacevoli che devono essere affrontate con intraprendenza e compostezza dai tutori della legge e anche dai componenti di una squadra speciale di vigili del fuoco.

Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr C. Childers

In particolare una giovane ragazzina viene portata d’urgenza in ospedale e sottoposta ad una serie di analisi per via di un malore incessante che sembra portarla addirittura alla morte. I medici in parte riescono a salvarla la vita ma presto scoprono che quella ragazzina è stata avvelenata e le conseguenze dell’avvelenamento sono lo stato di coma.

Marie che fa parte del corpo di vigili del fuoco volontario, come suo solito non riesce a restare fuori dalla vicenda e cerca di trovare delle prove che possano far luce su questo mistero anche perché si teme che questa vicenda possa presentarsi nuovamente e magari colpire un’altra giovanissima. Purtroppo le sue ricerche conducono ad un episodio di inquinamento ambientale ed in particolare si riesce a capire che un importante impianto di distribuzione di biogas viene utilizzato in realtà come copertura per smaltire illegalmente sostanze tossiche.

Mentre sta cercando di far arrestare i colpevoli dell’ avvelenamento prima che sia troppo tardi per altre persone, Marie si occupa anche della sua vita personale e delle difficoltà che sta costantemente incontrando nel ricucire la relazione con il suo amato Stefan. La donna sembra avere un atteggiamento positivo che puntualmente sarà tradito da una confessione dell’uomo che minerà nuovamente la stabilità del loro amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA