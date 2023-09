Mariella e Dante, chi sono la moglie e il figlio di Lorenzo Remotti/ Un grande amore al Grande Fratello

Mariella e Dante: la moglie e il figlio di Lorenzo Remotti nelle parole del concorrente del Grande Fratello 2023

Lorenzo Remotti si è raccontato sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023. Il calzolaio è entrato nella casa più famosa d’Italia lasciando a casa la moglie Mariella e il figlio Dante, i grandi amori della sua vita. Quello con la moglie Mariella è un amore forte e importante che è cresciuto con il tempo e che ha accompagnato la vita del calzolaio in ogni fase, sia bella che brutta. Insieme da tantissimi anni, Mariella e Lorenzo sono riusciti a costruire una famiglia con la nascita del figlio Dante che, oggi, è la ragione di vita di entrambi.

Chiacchierando con gli altri concorrenti, Lorenzo ha raccontato le difficoltà che lui e Mariella hanno dovuto affrontare per diventare genitori. Un desiderio che si è realizzato dopo otto anni. La nascita di Dante ha così cambiato totalmente la vita della coppia che, oggi, guardando il capolavoro che ha creato, si chiede come sia riuscita a vivere senza di lui per tanto tempo.

Mariella e la foto del passato con Lorenzo Remotti

Donna forte e determinata, Mariella rappresenta il perno della famiglia come ha raccontato Lorenzo Remotti che, nella casa del Grande Fratello 2023, non nasconde di sentire fortemente la mancanza della moglie e del figlio. Con Lorenzo nel bunker di Cinecittà, ad occuparsi di tutto, in questo periodo, è proprio Mariella che, sul proprio profilo Instagram, pubblica tante foto della sua famiglia. Tra le varie immagini spicca anche una foto di coppia risalente a dieci anni fa.

Nella foto, Mariella e Lorenzo si mostrano sorridente, innamorati e complici. A distanza di dieci, anni, con l’arrivo di Dante, l’amore è diventato sempre più forte così come la complicità e la voglia di stare insieme.

