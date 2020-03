Mariella Tamborrino, suicidio?/ Caduta dal balcone dell’ex, famiglia “riapriamo caso”

La misteriosa morte di Mariella Tamborrino, giovane avvocatessa di 35 anni di Rocca Di Neto, in provincia di Crotone, è stata al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri. Ad intervenire in studio, anche i genitori Luigina e Antonio, con i rispettivi avvocati, i quali non credono affatto alla tesi del suicidio. Il caso risale al 2012: dopo una giornata al mare, Mariella si infila i tacchi d’oro col tacco alto, passa dal parrucchiere a farsi una piega e poi qualche ora dopo vola giù per 5 piani dall’appartamento di Michele, il ragazzo che aveva frequentato fino a poco tempo prima. La pista iniziale è proprio quella del suicidio, ma possibile che la donna abbia potuto compiere un gesto simile? “Mariella era bellissima, aveva un cuore grande”, la ricorda oggi la madre. La loro era una famiglia felice ed unita. Dopo gli studi a Bologna e la laurea torna a Crotone anche per via della storia con Michele. Una storia non importante, come confida alla madre alla quale dice di essere pronta a ripartire. “Voleva andarsene dopo le ferie, risalire a Bologna”, rivela il fratello. E’ il primo settembre quando Mariella si prepara per uscire, nell’ultimo giorno di ferie. La donna non sa che fino a poco prima Michele la attendeva sotto casa sua, prima di andar via. A metà strada però l’uomo cambia idea, la chiama al telefono ma non ricevendo risposta torna indietro. Si ritrova davanti proprio Mariella con la sua auto e le taglia la strada. Cosa accade da quel momento in poi?

MARIELLA TAMBORRINO, SUICIDIO? FAMIGLIA CHIEDE NUOVO PROCESSO

La sola certezza è che Michele sarebbe salito sull’auto dell’avvocatessa ed insieme sarebbero andati verso Crotone. Poco dopo Mariella Tamborrino si ritrova da sola e va a trovare il nipotino a casa del fratello. Dopo aver trascorso una giornata al mare, torna dal fratello, si prepara e scambia alcuni messaggi con un’amica, poi sparisce. “Vi è una telefonata che alle 18.00 del primo settembre Michele fa ad una carissima amica la quale sentita dice che lui si lamentava per il distacco di Mariella ma lui voleva questa storia perchè le aveva cambiato la vita”, spiega uno dei legali della famiglia di Mariella. Ma cosa accade dopo essere uscita dal parrucchiere? L’avvocatessa si reca nell’appartamento di Michele ma il motivo resta un mistero. L’uomo spiega di essersi rivisti in auto in serata in auto e poi di essere andati in casa da lui. Sempre Michele racconta che all’improvviso Mariella si sarebbe avvicinata alla porta finestra, messa a cavalcioni sul parapetto del balcone e si sarebbe suicidata lanciandosi nel vuoto dal quinto piano. Ma è andata proprio così? Un testimone avrebbe sentito delle urla, quindi una lite tra un uomo e una donna. “Nella scena del fatto troviamo parti del bracciale, delle perline, all’interno della casa. Dice di aver sentito il rumore di un corpo trascinato come un sacco di patate. Parla di un tacchettio ma lo posiziona prima della lite furibonda”, dice l’avvocato riprendendo le parole del testimone. Mariella muore in ospedale. I sandali di Mariella furono ritrovati vicino al divano ma con una stranezza: i cinturini sono stati tagliati: perchè? Sul corpo della donna furono trovati anche traumi riconducibili ad una caduta ma anche lesioni presenti sul labbro riferibili ad una colluttazione. Michele fu inizialmente indagato per istigazione al suicidio, poi su quella di omicidio volontario, sequestro e lesioni ma un anno fa il gup di Crotone lo ha prosciolto da tutte le accuse. La famiglia della donna non si arrende e presto sarà fissata una nuova udienza.

