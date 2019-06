Marijuolo, primo gelato al gusto cannabis/ “Uno stecco buonissimo, anzi stupefacente”

A rinfrescare la calda estete appena cominciata ci pensa Marijuolo, il primo gelato al gusto cannabis realizzato a livello industriale. Il nome nasce dall’unione delle parole marijuana e ghiacciolo e, assicura l’azienda produttrice sui social (la Doringel di Brembate, ndr), è “uno stecco buonissimo, anzi… Stupefacente”. La novità è di certo destinata a far discutere, dal momento che solo poche settimane fa è arrivata la stretta sulla cannabis light e la successiva sentenza della cassazione, che di fatto vieta il commercio di prodotti che derivano dalla coltivazione della cannabis. La casa produttrice, però, assicura che il gelato è “preparato con estratti, infusi e olii essenziali di canapa sativa, frutto di una collaborazione esclusiva con Mia s.r.l.” e, per quanto riguarda il contenuto, è “naturalmente privo di proprietà psicoattive”. “La produzione – si legge inoltre nella nota ufficiale condivisa sui social – rispetta scrupolosamente tutte le direttive nazionali ed europee in materia: il prodotto è quindi totalmente legale e sicuro per il consumo umano”.

“Privo di qualsivoglia effetto drogante”

Marijuolo, assicura la Doringel, è il gelato al gusto cannabis assolutamente “privo di qualsivoglia effetto drogante”; per questo motivo può essere consumato in qualsiasi momento e da chiunque. Lo stecco è infatti adatto proprio a tutti, dal momento che il processo di produzione garantisce all’organismo numerosi benefici. “L’estrazione degli olii essenziali – spiega infatti la casa produttrice – seguendo la tecnica della distillazione in corrente di vapore, consente di preservare le doti benefiche del cannabidiolo, o CBD, uno dei cannabinoidi più abbondanti nella canapa”. Proprio per questo, si legge nella nota, Marijuolo è “non solo privo di qualsivoglia effetto drogante, ma anche dotato di numerose proprietà benefiche”. Sostituiremo i vecchi ghiaccioli con il più chiacchierato gelato alla cannabis? I benefici sembrerebbero assicurati, dal momento che “l’olio di CBD – conferma la casa produttrice – è efficace contro ansia, stress quotidiano e dolori fisici, aiuta il sonno e rilassa il corpo”. Il prodotto è inoltre disponibile in commercio in confezione da 6 e ogni stecco apporta all’organismo solo 50 Kcal.

