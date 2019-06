Meteo, caldo africano in arrivo/ Picchi fino a 40° da Nord a Sud, poi nuovi temporali

Il meteo di giugno continua a sorprendere: dopo gli intensi nubifragi che si sono abbattuti nelle passate ore sopratutto al Nord Italia, sta per arrivare il caldo africano. Le previsioni degli esperti non sembrano lasciare scampo: da domani, lunedì 24 giugno, ci sarà un inizio di settimana all’insegna delle alte temperature. Si parte già in grande stile con oltre 40° centigradi che si avvertiranno sulle Isole. Sardegna e Sicilia, dunque, inaugureranno ufficialmente la stagione dell’Anticiclone africano che si farà sentire con prepotenza a partire dal prossimo lunedì. In Sardegna, come riferisce il quotidiano Repubblica.it, saranno avvertiti addirittura fino a 40-42° e non è detto che le temperature non possano toccare anche picchi più elevati. Il caldo intenso si registrerà principalmente nelle zone interne meridionali dell’Isola. Ma il bel tempo arriverà con prepotenza anche in Sicilia dove prevarrà il sole e le temperature estive. Il caldo, tuttavia, coinvolgerà l’intera Penisola dove il sole splenderà alto ad eccezione di alcune nuvola di troppo in montagna.

METEO, CALDO AFRICANO IN ARRIVO MA PER POCO

Secondo le previsioni meteo per la prossima settimana, ci attendono giornate di grande caldo che da mercoledì riguarderanno anche il Nord Italia ed il Centro. Fino a domenica 30 giugno, gran parte del nostro Paese sarà travolto dal forte caldo con valori termici che potrebbero anche superare i 40° su molte zone del Nord e del Centro. Le piogge, almeno per i prossimi giorni, saranno solo un lontano ricordo, ad eccezione dei rilievi alpini dove potrebbe essere ancora qualche instabilità. Con l’esordio del mese di luglio, però, l’alta pressione africana tenderà a perdere un può di smalto e potrebbero fare nuovamente capolino i temporali sui rilievi alpini. Questo segnerà un nuovo bivio in quanto nei giorni successivi del prossimo mese potremmo nuovamente rivivere momenti di incertezza dal punto di vista del meteo, con il ritorno del tempo instabile a partire dal Nord mentre il caldo continuerà soprattutto al Centro ed al Sud.

