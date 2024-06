Marika Abbonato, novità dopo l’incidente: “Dovrò ricostruire il crociato”/ “Credo di avere il malocchio!”

Marika Abbonato racconta come sta dopo il brutto incidente subito: gli aggiornamenti dell’ex di Uomini e Donne

Non è un periodo facile per Marika Abbonato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata la non scelta di Daniele Paudice, è stata vittima qualche settimana fa di un brutto incidente stradale nel quale avrebbe anche potuto perdere la vita. La corsa in ospedale e le cure tempestive hanno aiutato Marika a riprendersi ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo.

A rivelarlo è stata proprio lei, pubblicando su Instagram alcuni aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute. Marika si è infatti sottoposta a delle visite di controllo e ha dunque raccontato i fan cosa dovrà affrontare nei prossimi tempi: “Le fratture guariranno senza problemi. Per quanto riguarda i legamenti del crociato, al 90% bisognerà ricostruire tramite intervento chirurgico. – ha spiegato Marika, aggiungendo – Nel frattempo dovrò fare magnetoterapia e fisioterapia. Tra 20 giorni farò un’altra visita per confermare l’operazione. Detto ciò, credo di avere il malocchio!”

Marika Abbonato torna a Uomini e Donne come tronista?

Marika Abbonato si sta riprendendo dopo il brutto incidente stradale, ma dovrà prima affrontare una serie di cure e terapie. In queste settimane i fan si sono molto interessati a lei, anche perché molti speravano e sperano ancora di rivederla a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. La sua avventura nel dating show di Canale 5, pur non avendo avuto un lieto fine, ha portato molti telespettatori ad affezionarsi a lei, al punto da chiedere un suo ritorno nel programma. Al momento, visto anche il percorso medico che dovrà affrontare, sarà difficile che questo desiderio si realizzi, almeno non accadrà nell’immediato futuro.











