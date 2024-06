Incidente Marika Abbonato di Uomini e Donne, cos’è successo e come sta/ “Tragedia sfiorata”: impatto violento

Marika Abbonato di Uomini e Donne vittima di un gravissimo incidente: cos’è successo

L’ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, Marika Abbonato è rimasta coinvolta in un grave incidente d’auto che poteva avere conseguenze mortali. A rivelarlo è la stessa giovane con una serie di storie su Instagram in cui spiega cos’è successo e soprattutto come sta adesso. Nelle scorse ore la giovane siciliana ha allarmato tutti i fan mostrandosi sulla sedia a rotelle con la gamba fasciata, il collare per la cervicale e la scritta ‘Benedetta’ per poi spiegare più nel dettaglio che ha rischiato di morire.

Pierpaolo Siano a Temptation Island dopo Uomini e Donne?/ "Non penso alla TV, né al trono!" E su Ida…

Andando con ordine Marika Abbonato di Uomini e Donne nella serata di sabato 8 giugno aveva postato su Instagram una sua foto in compagnia di alcuni amici in un locale. Poi non ha postato più nulla per alcune ore facendo preoccupare i suoi fan che hanno iniziato a pensare che le fosse successo qualcosa. Timori che si sono rivelati fondati perché nella serata di ieri l’ex corteggiatrice ha spiegato di aver avuto un incidente con l’auto con un violentissimo impatto. “Abbiamo sfiorato una tragedia, siamo state graziate da Dio”: sono state le sue parole.

Armando Incarnato difende Ida Platano dopo Uomini e Donne: "Ha più pall* di certi uomini"/ Stoccata a Mario?

Paura per Marika Abbonato di Uomini e Donne: come sta dopo l’incidente

Come sta Marika Abbonato dopo il gravissimo incidente che l’ha vista coinvolta? La giovane si è mostrata sui social in sedie a rotelle con la gamba completamente ingessata e poi sdraiata sul letto con il collare, per fortuna, però, non ci sono state conseguenze ben più gravi: “Fortunatamente tutto sommato stiamo bene” ha ammesso la 24enne che poi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno assistito all’incidente e prontamente hanno soccorso lei e le persone con le quali viaggiava: “Grazie a quelle persone che si sono preoccupate ieri e ci hanno soccorso.”

Brando Ephrikian cambia vita dopo Uomini e Donne/ Pronto al debutto da attore: ecco dove e quando

Non sono noti ulteriori dettagli, non si sa quante vetture siano rimaste coinvolte nella dinamica né con chi era Marika Abbonato, che di recente ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico, in macchina al momento dello scontro. L’unica certezza è che l’ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne è viva per miracolo e adesso nonostante la tanta paura sta bene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA