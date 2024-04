Marika Abbonato, nuovo bacio con Daniele Paudice a Uomini e Donne/ In studio…

Marika Abbonato, il feeling con Daniele Paudice aumenta a Uomini e Donne

Marika Abbonato ha conquistato immediatamente le attenzioni del tronista Daniele Paudice che, sin dalla prima esterna a Uomini e Donne, ha ammesso di essere fortemente attratto dalla bellezza di Marika. Quest’ultima, insieme a Gaia, è indubbiamente la corteggiatrice che, più di tutte, piace a Daniele che ha scelto anche di eliminare Valery con cui non è mai scattato il feeling. Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 23 aprile 2024, è stato mandato in onda il filmato dell’esterna con Daniele con cui è scattato il bacio.

Marika, tuttavia, è stata la protagonista anche della registrazione di Uomini e Donne del 24 aprile 2024. Dopo aver dato ampio spazio al trono di Ida Platano che ha lasciato lo studio tra le lacrime dopo essere rimasta senza corteggiatori, Maria De Filippi ha concesso spazio sia al trono over che a Daniele Paudice.

Marika Abbonato bacia ancora Daniele Paudice

Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 aprile 2024, il filmato dell’ultima esterna fatta da Daniele Paudice con Marika Abbonato ha svelato la presenza di un nuovo bacio tra i due. Tuttavia, se finora Marika era stata l’unica corteggiatrice ad aver ricevuto un bacio da Daniele, nell’ultima registrazione, il tronista ha baciato anche Gaia.

Marika, dunque, non è l’unica corteggiatrice per la quale il tronista prova un forte interesse. Bellissima, determinata e molto decisa, tuttavia, Marika sembra pronta ad affrontare la fine del percorso dividendosi le attenzioni di Daniele con Gaia avendo come unico obiettivo quello di lasciare il programma con lui.











