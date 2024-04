Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 aprile 2024/ Il primo bacio di Daniele Paudice

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 23 aprile 2024, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata assolutamente imperdibile. Quella che andrà in onda oggi è la seconda parte della registrazione dello scorso 8 aprile. La puntata comincerà con Ida Platano che, nella puntata del 22 aprile, dopo essersi confrontata con Mario Cusitore e Pierpaolo, si è lasciata andare ad un amaro sfogo ammettendo di non sentirsi affatto corteggiata e di non essere disposta a scegliere in tali condizioni. Nel corso della puntata odierna, oltre a parlare ancora del trono di Ida Platano, Maria De Filippi si occuperà anche del trono di Daniele Paudice. Il tronista, arrivato in trasmissione con la voglia di trovare una ragazza con cui costruire qualcosa d’importante, dopo aver eliminato diverse corteggiatrici, ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza con Gaia, Marika e Valery.

Mario Cusitore eliminato da Ida Platano a Uomini e Donne/ Beccato con una ragazza: segnalazione vera

Se con Gaia, tuttavia, il feeling visto inizialmente sta lentamente scemando, quello con Marika cresce esterna dopo esterna. Nella puntata in onda oggi, così, Maria De Filippi manderà in onda l’esterna fatta dal tronista con la corteggiatrice nel corso della quale c’è stato il primo bacio da tronista di Daniele.

Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo e Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Colpa di una storia Instagram

Uomini e Donne anticipazioni: la delusione di Gaia e l’uscita dallo studio di Marika

Dopo aver visto l’esterna di Daniele e Marika con relativo bacio, Gaia, in studio, ammette di essere profondamente delusa e di non sentirsi desiderata dal tronista. Daniele, però, si difende spiegando di rispettarla in quanto mamma e di non voler accelerare i tempo. Mentre in studio va in scena la discussione tra Daniele e Gaia, Marika, infastidita, lascia lo studio. Di fronte a tale gesto, Daniele spiega di non voler uscire dallo studio per andare da lei ritendendo di non aver fatto nulla di male.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 22 APRILE 2024/ Cristiano e Asmaa, lite in studio

Spazio, poi, ancora al trono over. Al centro dello studio potrebbe accomodarsi Sabrina che sta conoscendo due cavalieri di cui uno arrivato in studio esclusivamente per lei nella scorsa puntata di Uomini e donne. Al centro dello studio, inoltre, potrebbero tornare ad accomodarsi Tiziana Riccardi, Cristina Tenuta ma anche Aurora Tropea che, dopo aver chiuso le ultime conoscenze, non hanno ancora trovato un cavaliere con cui dare il via ad una nuova frequentazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA