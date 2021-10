Marika e Marcello, Uomini e donne/ “Con lui sto bene e mi sento protetta, ma…”

La conoscenza tra Marika e Marcello continua. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo lo scontro con Armando Incarnato e Ida Platano, tornano al centro dello studio di Uomini e donne per raccontare l’ultima uscita. “Siamo usciti ancora ed è andata bene. Con lui sto bene, mi sento protetta, ma lui non si fida ancora, ma è normale dopo quello che ha sentito”, racconta la dama.

“E’ vero che non mi fido, ma sto bene”, puntualizza Marcello. La conoscenza tra Marika e Marcello scatena nuovamente la dura reazione di Armando Incarnato e Ida Platano. Quest’ultima vede nelle parole di Marcello una frecciatina nei suoi confronti ed esorta il suo ex a smetterla.

Marcello e Marika, nuovo scontro a Uomini e Donne con Armando Incarnato e Ida Platano

“Non mi fido, ma mi piace fisicamente perchè quando la tengo per mano sento delle cose ma non ho provato a baciarla “, aggiunge Marcello. Armando Incarnato non nasconde di essere infastidito dalla decisione di Marika di uscire con Marcello. “Mi hai detto che mi avresti dimostrato qualcosa e poi arrivo in studio e vedo due sedie al centro“, sbotta il cavaliere che considera non sinceri sia Marika che Marcello.

“Dobbiamo continuare a parlare di lui”, chiede poi la dama a Maria De Filippi la quale chiude l’argomento Armando lasciando alla dama la possibilità di concentrarsi sul racconto del suo appuntamento con Marcello.

