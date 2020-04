Marika Fruscio in bikini a Pasquetta/ “Testa alta e petto in fuori, torneremo forti”

Marika Fruscio si unisce al coro dei tantissimi personaggi famosi che, attraverso i social, esortano i propri fans a restare a casa per non vanificare gli sforzi fatti finora di sconfiggere il coronavirus. Nonostante la bella giornata di sole, Marika Fruscio resta a casa a Pasquetta ed esorta tutti i suoi followers a seguire il suo esempio. Per convincere tutti a non uscire rispettando le norme di sicurezza decise dal Governo, Marika Frusco ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra in bikini. L’azzurro del Napoli, la sua squadra di calcio del cuore, ha lasciato spazio al verde, al bianco e al rosso. Con un bikini e una parrucca tricolore, Marika Fruscio sfoggia le sue curve mozzafiato strappando così un sorriso ai suoi fans.

MARIKA FRUSCIO, IL MESSAGGIO PER I FANS A PASQUETTA

Sempre in ottima forma nonostante la quarantena, Marika Fruscio non perde l’ottimismo ed è sicura che l’Italia riuscirà presto a superare l’emergenza coronavirus rialzandosi ancora più forte. “Testa alta e petto in fuori. Siamo italiani e torneremo più forti di prima. Buona Pasquetta a tutti”, scrive su Instagram la Fruscio. Un messaggio che i suoi fans hanno recepito. “Buona Pasquetta a te Marika. Speriamo che si possa tornare alla normalità quanto prima. Anche se la vedo dura. Il viaggio è ancora lungo purtroppo”, scrive un utente. E ancora: “sempre positivi”, “col tuo petto ce la faremo sicuramente”.





