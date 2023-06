Marina Berlusconi, chi è la prima figlia di Silvio/ Da Mondadori alla vita privata col marito Maurizio

Marina Berlusconi sulle orme del padre Silvio Berlusconi: i ruoli in Fininvest e Mondadori

I successi nel mondo dell’imprenditoria sono di famiglia quando si parla di Silvio Berlusconi; le sue gesta sono ascrivibili ai campi più disparati, dalla politica allo sport passando per il mondo della televisione. Quasi tutti i suoi figli si sono mossi nella medesima direzione, in particolare Marina Berlusconi. C’era anche lei questa mattina – come del resto in tutti i 45 giorni del recente ricovero – all’ospedale San Raffaele per un ultimo saluto al padre improvvisamente peggiorato nelle condizioni di salute: le condoglianze a Marina e a tutti i figli di Silvio Berlusconi per il grave lutto che li ha colpiti oggi 12 giugno 2023.

SILVIO BERLUSCONI, COME E' MORTO/ Ultime notizie, la malattia e i funerali di Stato in Duomo

Con il padre come mentore, ha concretizzato il suo spiccato fiuto come dirigente e imprenditrice negli anni ’90; prima come vicepresidente e ora come presidente di Fininvest, oltre che del gruppo Mondadori. Marina Berlusconi è la prima dei cinque figli di Silvio Berlusconi, avuta dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. A differenza del padre, il suo impegno professionale si concentrato principalmente su fattori aziendali rinunciando a più riprese a qualsiasi tipo di incarico dal punto di vista politico. Il suo impegno nel settore di riferimento è tra l’altro testimoniato da una particolare menzione risalente al 2010. Marina Berlusconi, responsabile ultima di Mondadori, fu infatti inserita dalla rivista Forbes nella lista delle prime cinquanta donne più potenti al mondo, occupando la posizione numero 48.

Paolo Berlusconi, chi è il fratello del Cavaliere/ Da “Il Giornale” al Milan fino al Monza: l'ultimo saluto

Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia; vent’anni d’amore e due figli, Gabriele e Silvio

Della carriera professionale di Marina Berlusconi le tappe e gli impegni sono ampiamente noti, meno chiacchierate invece sono le dinamiche di stampo sentimentale. La figlia di Silvio Berlusconi, in virtù della sua posizione, ha sempre cercato di tenersi alla larga dalle curiosità di gossip. Sono note però le informazioni più rilevanti rispetto al suo matrimonio con Maurizio Vanadia. I due sono legati ormai da circa vent’anni; relazione suggellata dal matrimonio nel 2008.

Dall’amore tra Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia sono nati due figli: il più grande Gabriele – nel 2002 – e il secondogenito Silvio nel 2004. Proprio su quest’ultimo son oda segnalare due particolari coincidenze; oltre a portare il nome del nonno, condivide con lui anche il giorno del compleanno. Nel merito delle informazioni su Maurizio Vanadia, già prima del matrimonio con Marina Berlusconi vantava il ruolo di primo ballerino del Teatro alla Scala. Sul suo conto le informazioni sono comunque poco reperibili in virtù della medesima linea della moglie sul rispetto della privacy.

Barbara Berlusconi, chi è la figlia di Silvio e Veronica Lario/ Pato, il Milan, 5 figli e il compagno Lorenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA