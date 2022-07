Marina Bonotti, Nicolò e Matteo Cripezzi/ Chi sono moglie e figli di Tonino Cripezzi

La morte di Tonino Cripezzi è un tragico lutto che ha improvvisamente colpito non solo la musica italiana, essendo uno dei membri storici dei Camaleonti, ma soprattutto la sua famiglia. L’artista lascia, infatti, la moglie Marina Bonotti e due figli, Nicolò e Matteo. Non si sa molto della famiglia di Tonino Cripezzi, perché l’artista è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, ma sui canali social del musicista ci sono alcune foto che aveva voluto condividere con i suoi fan.

In una in bianco e nero condivisa nell’ottobre 2021, ad esempio, celebrava i 44 anni insieme alla moglie Marina, sul cui profilo Facebook ora crescono i messaggi di condoglianze per il grande e tragico lutto che ha colpito lei e i loro figli. Sempre sorridenti e uniti, hanno resistito alle sfide del tempo, dimostrando la forza del loro amore che la morte non fermerà, essendo eterno, come il ricordo dei suoi fan.

TONINO CRIPEZZI “PER MIA MOGLIE HO LASCIATO MILANO”

Raramente Tonino Cripezzi parlava pubblicamente della sua famiglia. Ma in un’occasione spiegò, ad esempio, il motivo per il quale aveva deciso di trasferirsi in provincia di Mantova. Lo fece nel 2007, in vista di un concerto a Castiglione delle Stiviere, praticamente quella che era diventata la sua nuova casa. Come riportò all’epoca la Gazzetta di Mantova, il trasferimento fu una scelta d’amore per Tonino Cripezzi, in quanto per sua moglie Marina Bonotti abbandonò Milano trasferendosi in provincia di Mantova.

“Mia moglie è originaria di Castiglione. È per lei che mi sono trasferito. Anche se spesso sono in giro per lavoro, vivo qui ormai da oltre trent’anni”. Dal loro amore sono nati due figli, Nicolò e Matteo, di cui si sa ancor meno della moglie, probabilmente perché con questo grande riserbo il cantante dei Camaleonti voleva proteggerli dai rischi della popolarità e dalle troppe attenzioni, come del resto aveva fatto per sé.

