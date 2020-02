Marina Evangelista/ Nuova lite con Carlotta Cocina? (La Pupa e il Secchione)

Marina Evangelista non ha esitato a scagliarsi ancora una volta contro la sua acerrima nemica ne La Pupa e il Secchione 2020. Parliamo ovviamente di Carlotta Cocina, a cui ha deciso di dedicare il suo brano trap. Durante la prova musicale, Marina infatti ne ha approfittato per scagliarsi ancora una volta contro la biondina, salvo poi ritrattare tutto quando Carlotta l’ha ringraziata per averle dedicato una canzone. Superato l’ennesimo scontro con Dario Massa, sempre più rapito dall’amica napoletana, Marina sembra aver deciso di porre fine alla guerra con la Cocina. Nel corso della puntata infatti si è concentrata di più sullo stare bene e sul far sorridere il suo Secchione, che di sicuro adora.

Marina Evangelista, La Pupa e il Secchione 2020: il rapporto di Dario con Carlotta

Marina Evangelista ha versato qualche lacrima a La Pupa e il Secchione 2020, soprattutto dopo che il game designer Dario Massa ha deciso di allontanarsi ancora una volta dal gruppo e andare a parlottare da solo con l’amica Carlotta Cocina. “Se voglio vivere bene quest’esperienza con Massa non devo lasciarmi influenzare da lei”, ha detto infatti Marina alle telecamere, dopo aver tentato di richiamare all’ordine il suo Secchione. Detto fatto, nei giorni successivi la Evangelista si è tenuta a debita distanza dalla rivale. Quando poi Massa ha puntato il dito contro Stella Manente, definendola una stupida, ha scelto di rimettere in riga anche Giovanni De Benedetti. Il latinista infatti è accorso ad aiutare la ragazza, scagliandosi contro il rivale. Marina però gli ha fatto notare un dettaglio: “Tu hai solo una cosa in testa, è inutile che adesso vuoi fare la persona seria”.

