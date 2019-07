Marina La Rosa/ “Ci sono uomini che mi hanno accolta in mutande. Ho riso e…”

Marina La Rosa, mamma e moglie, è tornata sulla scena partecipando all’Isola dei Famosi 2019 di cui è stata una grande protagonista. In Honduras ha tirato fuori tutta la sua sensualità che ancora oggi sfoggia anche involontariamente. Oltre ad essere bellissima, infatti, Marina è anche una donna sexy e sensuale. Caratteristiche che, in passato, le hanno causato problemi facendola ritrovare in situazioni imbarazzanti. “Tutti ci provavano o ci provano” – confessa ai microfoni del settimanale Diva e Donna – “perchè si sentivano quasi invitati dal mio atteggiamento”. Marina, inoltre, ha anche svelato di essersi trovata anche in situazioni abbastanza imbarazzanti: “anche uomini che mi hanno accolta in mutande. Sono scoppiata a ridere e ho salutato”, confessa.

MARINA LA ROSA: “PER I MIEI FIGLI HO RINUNCIATO AL TEATRO”

A 23 anni, Marina La Rosa conquista la ribalta diventando una concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello. Dopo il successo e la popolarità, Marina è riuscita anche a realizzare il sogno di diventare attrice. Il suo palcoscenico è diventato il teatro che sarebbe potuto diventare una droga se non fosse diventata mamma. “Il teatro poteva diventare una droga: non avessi avuto due figli, forse, avrei continuato” – spiega a Diva e Donna – “quando entri in scena è come stare sotto effetto di uno stupefacente. Non sei più tu e dopo la recita è necessario del tempo per tornare se stessi”, aggiunge. Innamorata del marito Guido Bellitti che è molto geloso, Marina ammette di esserlo stata anche lei al punto di aver anche controllato il telefono. Oggi, però, tutto è cambiato: “fase passata, la trovavo mortificante. La verità di un rapporto non passa da queste minuzie mentali”.

MARINA LA ROSA: “PIETRO TARICONE? UN FUORICLASSE”

A Diva e Donna, Marina La Rosa non ha parlato solo di sè, ma anche di Pietro Taricone con cui, dopo la convivenza nella casa del Grande Fratello, c’è sempre stata una grande amicizia. I due, ancora oggi, sono considerati due dei concorrenti più veri della storia del reality e Marina elogia Pietro il cui ricordo è sempre vivo nelle persone che lo hanno conosciuto. “Poteva parlare con chiunque, dal più umile allo scienziato, sempre con il suo atteggiamento disponibile e curioso. Un ragazzo incredibile, un cuore enorme, un fuoriclasse“, ha confessato Marina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA