Marina La Rosa e il marito Guido Bellitti in crisi?/ “Si sono lasciati 3 mesi fa”

Lo scoop del secolo potrebbe essere questo? Marina La Rosa e il marito Guido Bellitti potrebbero essere in crisi e, addirittura, si sarebbero lasciati alla fine del lockdown e prima dell’estate. Vero o falso? Il gossip impazza sui social in queste ore soprattutto dopo che i protagonisti del primo Grande Fratello sono tornati in tv per festeggiare i 20 anni dalla messa in onda e lo hanno fatto nel salotto di Barbara d’Urso. In quel frangente si è solo parlato di GF e dei loro rapporti dopo il programma mentre la bocca di Marina La Rosa è rimasta ben cucita sulla sua vita privata che, a quanto pare, non attraversa un bel momento. Quella che tutti conoscono come l’ex gatta morta del primo Grande Fratello, in questi anni ha vissuto un po’ lontana dai riflettori proprio per rispetto alla sua vita privata ma se la crisi fosse vera, per lei potrebbe essere arrivato il momento di una seconda primavera. Ci sarà ancora spazio per lei?

MARINA LA ROSA IN CRISI CON IL MARITO GUIDO BELLITTI?

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Marina La Rosa e il marito Guido Bellitti si sarebbero lasciati ormai da qualche tempo: “Sono separati da circa 3 mesi” e lui avrebbe già lasciato la casa romana di Monteverde e vivrebbe altrove già prima dell’arrivo dell’estate. Secondo le fonti che sarebbero amici della coppia, il loro amore sarebbe finito ma non il loro rapporto visto che si parla di “ex civili” in “buoni rapporti” forse proprio per amore dei loro figli. I due si sono sposati nel 2010 e hanno avuto due figli, proprio per loro Marina ha messo da parte la sua passione per la tv, adesso tornerà ad occuparsene?



© RIPRODUZIONE RISERVATA