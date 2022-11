Marina La Rosa, le violenze a 16 anni/ “Ha anche cercato di investirmi con la moto”

Marina La Rosa: le botte dal fidanzato quando aveva solo 16 anni

Marina La Rosa, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in passato ha raccontato di aver subito violenze quando aveva solo 16 anni. Il fidanzato dell’epoca tentò persino di investirla con la moto. L’ex gieffina tentava di mascherare i segni delle violenze, inventando delle scuse con la sua famiglia: “Io entravo in casa, andavo in bagno per sistemarmi, poi però i segni si vedevano e in casa mi facevano delle domande… Quindi un giorno cadevo, un giorno avevo sbattuto e un giorno mi avevano graffiato. Cerchi delle scuse perché fondamentalmente tu stai cercando di scusare l’altro. Ero molto giovane e grazie a Dio non mi è più successa una cosa del genere e credo che non potrebbe più succedermi”, ha raccontato a Domenica Live. Secondo quanto raccontato da Marina La Rosa, ogni sciocchezza poteva scatenare una lite e un’esplosione di rabbia da parte del fidanzato.

Chi è Marina La Rosa? Da 'gatta morta' del Grande Fratello, al calendario sexy, alla castità/ L'evoluzione

Marina La Rosa: “Le cicatrici restano”

Marina La Rosa ha raccontato che durante uno di questi scontri, il suo ex fidanzato avrebbe tentato di investirla con la moto: “Mi fece scendere. Ho sentito dietro di me il rumore della moto, mi sono girata, lui mi stava venendo addosso. Quello è stato un momento molto importante per la mia consapevolezza, perché ci sono stati degli estranei che si sono messi in mezzo per aiutarmi, per difendermi. In quel momento ho capito che c’era qualcosa che non andava. Pianti e urla per strada e queste persone mi hanno riaccompagnato a casa”. Grazie a quell’episodio la ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha capito che non era una storia sana e che il fidanzato le aveva raccontato un sacco di bugie: “Mi aveva persino detto di avere 20 anni e invece ne aveva 27. Ho fatto quell’errore, ma in qualche modo mi sono perdonata forse per la giovane età”. Oggi Marina La Rosa non ce l’ha con quella persona: “Superi l’esperienza negativa, ma sulla pelle restano le esperienze che fai”.

LEGGI ANCHE:

Guido Bellitti, ex marito Marina La Rosa/ La separazione: "Ero arrivata a 47 chili"Marina La Rosa: "esaurita" tra carriera e routine/ "Non faccio sesso da molto tempo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA