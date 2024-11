Marina La Rosa è ancora in gioco a La Talpa 2024 – Who is the Mole, il reality show presentato da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. La ex gatta morta del Grande Fratello è riuscita nel corso delle precedenti puntate a conquistarsi la simpatia del pubblico da casa e dei social, ma anche di buona parte del gruppo arrivando così all’ultima puntata del reality show. Cresce l’attesa per la finale e per scoprire chi è la talpa di questa edizione. Nella fase finale del gioco, infatti, i concorrenti dovranno scoprire chi è la talpa, ossia il concorrente agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. La ex concorrente del Grande Fratello non è tra i più sospettati anche se durante l’ultima puntata in diversi compagni sono nati dei dubbi.

Tutto è iniziato quando Marina La Rosa ha sabotato la prova del salto nel lago facendo perdere così 10 mila euro al gruppo. “Mi dispiace, penseranno che sono la talpa, ma non ce la faccio” – così Marina ha deciso di non lanciarsi nel vuoto.

Marina La Rosa ha sabotato la prova del salto nel lago a La Talpa 2024 senza pentirsene affatto. “Non mi è dispiaciuto lanciarmi per niente” – ha detto la ex concorrente del Grande Fratello che ha spiegato anche i motivi per cui non l’ha fatto. “Non mi sarei mai buttata nel lago” – ha aggiunto la concorrente che ha spiegato di non averlo voluto fare visto che non si è mai creato un gruppo di strada; anzi ha sottolineato che se tornasse indietro lo rifarebbe ancora.

Non solo, la gatta morta durante la puntata ha parlato anche del suo essere mamma single rivelando: “ho scelta di dedicarmi ai miei maschi. Mi occupo di loro sempre”. Per Marina i figli sono stati l’inizio di una nuova vita, una sorta di ripartenza che l’ha portata a cambiare tutti gli obiettivi della sua vita.