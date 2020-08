Marina La Rosa/ “Rocco Casalino disse al GF di non essere gay: non era pronto”

Marina La Rosa torna a parlare dell’amico Rocco Casalino. A venti anni di distanza dall’esperienza comune nella casa del Grande Fratello, il volto televisivo si è soffermata sul rapporto con l’attuale portavoce del premier Conte nato nell’abitazione più spiata del Paese, rivelando alcuni retroscena niente male. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha evidenziato: «Con Rocco parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto».

La “regina dei feticisti” ha poi speso parole al miele per Casalino, tra i più importanti volti della politica odierna dopo la scalata nel Movimento 5 Stelle: «Era uno dei più intelligenti e simpatici: una mattina prese in mano un vasetto di yogurt, mostrò l’etichetta e disse: ‘Mangiatelo anche voi’. Noi abbiamo riso. Il giorno successivo hanno tolto i marchi da tutti i prodotti, e le sigarette venivano consegnate sfuse».

Non è la prima volta che Marina La Rosa viene intervistata per parlare di Rocco Casalino, l’ex gieffino più famoso d’Italia. Il personaggio televisivo recentemente aveva parlato della grande sintonia tra i due, ancora oggi in contatto con messaggi e telefonate. Ma non solo: «Rocco è un uomo intelligente, poi può piacere o non piacere la direzione politica ma il suo ruolo lo sa fare. Fin da allora diceva che voleva fare politica», le sue parole ai microfoni de I Lunatici risalenti allo scorso novembre.



