MARINA OCCHIENA, PERCHÈ LASCIÒ I RICCHI E POVERI?/ “Per 40 anni non ci siamo più sentiti, poi la reunion…”

Marina Occhiena, nota cantante dei Ricchi e Poveri, è la prima ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 4 aprile. A Serena Bortone la cantante ricorda l’addio ai Ricchi e Poveri, la decisione di dedicarsi a se stessa, all’amore, alla famiglia.

“Non ci siamo mai sentiti dopo la separazione, ci siamo incontrati casualmente ma ci siamo solo salutati. – ha raccontato Marina Occhiena sulla separazione dai Ricchi e Poveri, svelando – Poi quando ci siamo riuniti è stato meraviglioso. Oggi ci sentiamo spesso, anche con Angela alla quale voglio molto bene”. Marina si commuove poi al ricordo di Franco Gatti, membro dei Ricchi e Poveri morto qualche tempo fa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marina Occhiena: l’addio ai Ricchi e Poveri

Marina Occhiena, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha fatto parte dei Ricchi e Poveri dal 1967 al 1981. In origini il quartetto polifonico era formato da due voci maschili e due voci femminili: Franco Gatti e Angelo Sotigiu, Angela Brambati e Marina Occhiena. A guastare irrimediabilmente l’armonia nel gruppo, fu la relazione tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel, compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca.

“Ci siamo innamorati”, ha dichiarato la Occhiena in un’intervista a Caterina Balivo. La relazione con Brocherel si interruppe poco tempo dopo e Marina ha poi sposato Giuseppe Giordano, suo marito dal 1991, e da lui ha avuto un figlio. Dopo l’addio di Marina, i Ricchi e Poveri decisero di proseguire in tre e parteciparono al Festival di Sanremo 1981, con “Sarà perché ti amo”.

Ricchi e Poveri: la reunion a Sanremo 2020

Nei giorni scorsi Marina Occhiena è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ricordato Franco Gatti, scomparso nell’ottobre 2022: “È stato un grande dispiacere, era proprio un amico”. Gatti è stato il primo dei Ricchi e Poveri con cui Marina Occhiena ha riallacciato i rapporti. Nel 2020, infatti, sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo è avvenuta la reunion del gruppo, quasi quarant’anni dopo l’addio della cantante: “In realtà, è soprattutto grazie a lui (Franco Gatti, ndr) se è avvenuta la reunion. Se avesse detto di no alla proposta di Danilo Mancuso, non ci sarebbe stata. Poi si è aggravato e se n’è andato, lasciandoci il suo bel ricordo”. Nel 2016, sulle pagine di Libero Quotidiano, Franco Gatti aveva detto di aver recuperato il rapporto con Marina Occhiena: “Non ci sentivamo da anni ed è venuta al funerale di mio figlio. Mi ha fatto piacere, non si deve serbare nessun rancore, tutti sbagliano e sono cose che capitano. In questi anni siamo usciti a cena con amici e abbiamo recuperato il rapporto”.

