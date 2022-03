Marina Ovsyannikova: chi è, figli e il marito Igor/ Giornalista russa che protestò in tv contro la guerra

Marina Ovsyannikova, che ha manifestato la sua contrarietà all’invasione dell’Ucraina e alla propaganda russa esponendo un cartello in diretta durante l’edizione serale del telegiornale, è ospite di Fabio Fazio questa sera a “Che Tempo Che Fa” su Rai3. La donna è una redattrice di Channel One, primo canale televisivo a nascere nella Federazione Russa nel 1995, dopo il crollo dell’URSS. Circa la vita privata della giornalista non si hanno molte informazioni: si sa, per esempio, che ha conseguito una laurea alla Kuban State University e, in seconda battuta, presso l’Accademia presidenziale russa di Economia nazionale e Pubblica amministrazione, prima di lavorare per la compagnia televisiva e radiofonica statale.

Secondo quanto filtra dalla Russia, Marina Ovsyannikova vivrebbe a Mosca e sarebbe nata a Odessa nel 1978. È anche madre di due figli, rispettivamente di 17 e di 11 anni d’età e suo marito (o ex: l’informazione non è molto chiara e lei non ha mai approfondito in nessuna intervista questo argomento) è Igor Ovsyannikov, direttore del network televisivo Rt dal quale lei ha preso il cognome.

MARINA OVSYANNIKOVA, CHI È? DA PROMESSA DEL NUOTO A GIORNALISTA

Su Marina Ovsyannikova si sa poi che suo padre era ucraino e sua madre russa, ma, come ha dichiarato lei stessa, “non sono mai stati nemici”. Nel 2002, inoltre, la giornalista raccontava la sua passione per il nuoto: “Ho iniziato a nuotare all’età di 6 anni e l’apice della mia carriera in piscina l’ho raggiunto quando sono entrata nella squadra universitaria, in cui ho vinto il campionato del territorio di Krasnodar tra università”.

Recentemente, come accennavamo in precedenza, il nome di Marina Ovsyannikova è divenuto di fama internazionale in quanto ha mostrato nel corso di una diretta del tg di Channel One un cartello con su riportate le seguenti parole: “Niente guerra, ferma la guerra, non credere alla propaganda, qui ti stanno mentendo”. Dopo quel gesto, la famiglia si è schierata contro di lei: “Mia madre è ancora sotto choc, è completamente esausta. Mio figlio è stato molto colpito da tutto questo, sta attraversando una fase difficile alla sua età, comunque. Mi ha accusato di aver distrutto tutte le nostre vite. Ne parliamo tra noi, ma è difficile”.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022













