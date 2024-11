Marina Peroni, chi è la moglie di Sandro Giacobbe e corista del cantautore

Marina Peroni è la moglie di Sandro Giacobbe, il celebre cantautore attivo soprattutto negli anni ’70 e ’80 e che oggi pomeriggio si racconterà nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Una storia d’amore nata inizialmente come semplice collaborazione artistica, dal momento che il cantante decise di arruolarla nel suo parterre di coriste: una proposta che la donna accettò immediatamente, dando così il via ad un lungo sodalizio che prosegue tuttora.

Insieme, per esempio, hanno interpretato il brano Ali per volare uscito come singolo del cantautore nel 2015, e sempre insieme hanno collaborato per il testo della canzone Il nostro tempo pubblicato nel 2021. Una collaborazione presto trasformatasi in una vera e propria storia d’amore: passarono diversi mesi da quando iniziarono a collaborare e prima che Sandro Giacobbe manifestasse i suoi sentimenti per Marina Peroni, che alla fine fu da lui conquistata.

Sandro Giacobbe e Marina Peroni: il matrimonio celebrato nel 2022

Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni, dopo un lungo fidanzamento, sono convolati a nozze nell’ottobre 2022: il matrimonio è stato il coronamento della loro storia d’amore, sbocciata 13 anni prima e nonostante un’importante differenza d’età di ben 27 anni, che comunque per loro non ha mai rappresentato un ostacolo. In un’intervista a Storie Italiane dello scorso maggio, la coppia aveva parlato del loro amore e la donna aveva rivelato un aneddoto: “Si è dichiarato un po’ troppo dichiaratamente, ha provato a baciarmi quasi subito, doveva essere un rapporto di lavoro…“.

Marina Peroni inizialmente frenò, salvo poi lasciarsi andare al sentimento durante un viaggio in Canada: “Io non ne volevo sapere e gli ho detto subito che doveva darsi una regolata, offendendo poi le sue coriste dicendo che non ero come loro. Dopo due o tre mesi la cosa è andata avanti senza niente, poi siamo partiti per il Canada e lì mi sono accorta che mi stavo innamorando di Sandro Giacobbe e lì gli ho detto, ‘cosa fai adesso non mi baci?’”.