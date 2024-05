Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe/ “Avrebbe voluto baciarmi subito, così ci siamo innamorati…”

Per i 70 anni di tv grandi ospiti oggi a Storie Italiane fra cui anche il noto artista e cantante Sandro Giacobbe, che ha raccontato: “Sento i 50 anni di carriera, mi sento come sia possibile. Cosa segnano gli anni? I figli, i tuoi cari, le storie, il matrimonio. Il 19 aprile del 1974 ho fatto la mia prima uscita discografica con Signora Mia e son passati 50 anni, un meraviglioso percorso. Ho fatto tre Sanremo, 76, 83 e 90, consiglio di giocarli al lotto perchè io ho già vinto con quei numeri. Nel 76 con Gli occhi di tua madre, 83 Primavera e poi nel 90 con Io vorrei, tra l’altro in un’altra location rispetto a quella solita del Festival, ma comunque esperienza meravigliosa”.

Marina Peroni, la moglie di Sandro Giacobbe presente in studio, commenta: “Ero una sua fan mai mi sarei immaginato di cantare e lavorare con lui e nemmeno di sposarlo”. Sandro Giacobbe ha ripreso la parola: “Ho fatto Sanremo nel 1983 e c’era Vasco, ma prima nel 1976 c’era stato un concerto con un nubifragio ed ho scoperto anni dopo che lui era lì ad aiutare a portare fuori gli strumenti”.

MARINA PERONI, MOGLIE DI SANDRO GIACOBBE: “ME NE INNAMORAI IN CANADA…”

Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe, ha aggiunto: “Si è dichiarato un po’ troppo dichiaratamente, ha provato a baciarmi quasi subito, doveva essere un rapporto di lavoro… no ma niente molestia era un modo carino e simpatico ma io non ne volevo sapere e gli ho detto subito che doveva darsi una regolata, offendendo poi le sue coriste dicendo che non ero come loro. Dopo due o tre mesi la cosa è andata avanti senza niente poi siamo partiti per il Canada e lì mi sono accorta che mi stavo innamorando di Sandro Giacobbe e lì gli ho detto, cosa fai adesso non mi baci?”.

Sandro Giacobbe ha poi ripreso le parole precisando: “Che nel 1974 ho iniziato con Signora Mia ma avevo già iniziato prima con alcuni esperimenti”. L’artista si è quindi esibito nella versione spagnola di Signora Mia, per poi spiegare: “Io vado spesso a esibirmi in Spagna, e Cristian Castro, figlio di Veronica Castro, ha fatto il suoi più grande successo musicale con Io Vorrei in spagnolo”.











