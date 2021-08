Marina Rebeka, soprano/ Nedda in “Pagliacci” all’Arena di Verona

Chi è Marina Rebeka?

Marina Rebeka, soprano lettone, sta ancora stregando il pubblico dell’Arena di Verona con la sua interpretazione magistrale della Nedda in “Pagliacci” di Leoncavallo, al fianco di altri grandi performer del suo calibro e livello. Dal suo debutto avvenuto nel 2009, in occasione del Festival di Salisburgo sotto la direzione del grande Riccardo Muti, l’ascesa di Marina Rebeka non si è arrestata, e con la sua voce soave ma potente, capace di affascinare e conquistare il cuore di tutti, è riuscita ad arrivare sui più grandi e importanti palchi del mondo, tanto che i teatri fanno ormai a gara per accaparrarsi il privilegio e l’onore di una sua esibizione.

Deddy dai flirt veri e presunti al tour/ Da Rosa a Martina Trinca, lui lascia parlare la sua musica

La sua estensione vocale, il controllo impeccabile e la sua potenza espressiva l’hanno elevata nell’olimpo della Lirica, tanto che, nel 2016, la Lettonia le ha conferito il riconoscimento più importante nell’ambito dei successi culturali, ovvero l’Ordine delle Tre Stelle. Oltre all’attuale partecipazione al festival dell’Opera di Verona, è da ricordare, tra le apparizioni recenti, anche la rappresentazione singola di Lucrezia Contarini nel “I due Foscari di Verdi”, in occasione del prestigioso Festival d’Aix en Provence, risalente al 16 luglio scorso.

Amartuvshin Enkhbat baritono/ Taddeo nella commedia "Pagliacci"

Prossimi appuntamenti del soprano Marina Rebeka

Quest’artista instancabile ha in programma moltissimi eventi per il prossimo mese, e anche per l’inizio della stagione lirica del 2022. Più nello specifico, ci saranno rappresentazioni singole che avranno luogo al Teatro Massimo Bellini il 5 e il 23 settembre 2021. Tra ottobre e novembre, invece, Marina Rebeka sarà presente all’Opernhaus di Zurigo. Concluderà infine l’anno con la Madama Butterfly di Puccini, portata in scena a dicembre nel Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia.

Per quel che concerne la prossima stagione, il soprano inizierà l’anno con la Messa da Requiem verdiana, rappresentata in due repliche a Parigi, nel Théâtre des Champs-Elysées, e per quasi tutto il mese, si esibirà in più riprese nel Thaïs di Massenet, sul palco nostrano della Scala di Milano. Stando a quanto dichiarato da Marina Rebeka in un’intervista per Adnkronos, il soprano ha espresso la sua vicinanza ai personaggi femminili interpretati, in particolare la Nedda, con la quale condivide il desiderio di libertà e amore e ha anche aggiunto che, per quanto ami gli altri personaggi da lei messi in scena, il suo sogno resta quello di vestire i panni della Carmen. Con una carriera come questa, non possiamo di certo dire dire che un giorno non possa coronare questo sogno.

Riccardo Rados, chi è il tenore?/ Peppe nella commedia "Pagliacci"all'Arena di Verona

Marina Rebeka, eccola in tutto il suo splendore





© RIPRODUZIONE RISERVATA