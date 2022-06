Marina Vanni, moglie di Luca Carboni/ È stata la sua prima fan e continua ad esserlo

Marina Vanni e la storia d’amore con Luca Carboni

Il cantante Luca Carboni ha un amore smisurato nei confronti della musica, ma anche nei confronti della moglie Marina Vanni. Il suo percorso musicale è iniziato al suo fianco, nel 1989. Erano già una coppia quando lui aveva iniziato a fare strada nel mondo della musica e lei è stata la sua prima fan. Lo ha sempre sostenuto e ha rispettato i suoi tempi condividendolo con la musica, colei che “rubava” gran parte del suo tempo. E’ sempre stata fiera di lui e la loro storia non ha mai preso una brutta piega. Hanno coronato il loro amore con il matrimonio ma anche con l’arrivo del loro primogenito Samuele nel 1999.

Luca Carboni pur essendo molto riservato, le ha dedicato una raccolta di canzoni intitolata “La raccolta dell’amore”. Da alcuni anni Luca, Maria e Samuele vivono in una villetta immersa nelle campagne di Savigno, piccolo comune in provincia di Bologna, dove l’artista ha deciso di trasferirsi per mantenere vive le sue origini umili, per respirare aria di libertà e per trovare le ispirazioni giuste nel suo lavoro.

Chi è Marina Vanni?

Marina Vanni, oltre ad essere la moglie e la prima fan del cantante Luca Carboni, è anche una grande lavoratrice e una donna interessata ai problemi della società. Ha un emporio chiamato “SEH opere d’ingegno creativo”, un’attività artigianale che si occupa di creazione di lampade, arredo, pezzi unici e handmade. Nonostante sia una donna molto riservata, sul suo profilo Instagram posta argomenti e tematiche fondamentali nella società di oggi, d’altronde non poteva non avere tali interessi dato che il marito nelle sue canzoni scrive proprio delle stesse tematiche. Nei suoi post elogia in particolar modo la bellezza delle donne e i loro diritti, ha postato foto di donne affette da nanismo, donne con la sindrome di Down e donne che pur avendo delle imperfezioni fisiche come la cellulite, mostrano il loro corpo senza alcun problema o alcuna vergogna.

All’interno del suo profilo social, Marina posta anche foto di grandi artisti, poeti e musicisti (tra cui il marito e le sue iniziative). Ama la poesia, gli animali, i fiori e i paesaggi naturali. In oltre condivide anche molti paesaggi che fanno intendere che la donna possa amare molto l’idea del viaggio verso nuove località, in particolare marittime ma anche immerse nella bellezza della natura.











