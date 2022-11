Marine El Himer, star francese convertita all’Islam/ “Nessuna vergogna, sono felice”

Marine El Himer, modella e star dei reality francesi, si è convertita all’Islam. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer, che ha parlato del “giorno più felice della sua vita”. La giovane ha pubblicato sui social un video della Shahadah, la cosiddetta professione di fede. Si tratta più precisamente della testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara di credere in un solo e unico Dio e nella missione profetica di Maometto. Inoltre, fa parte dei cinque pilastri dell’Islam. “Ci sono strade che devi prendere da solo. Nessun amico, nessuna famiglia, nessun partner. Solo tu e Allah. Alcuni di voi forse lo sanno ma molti se lo stanno ancora chiedendo, e sebbene io sia abbastanza riservata, non l’ho mai reso ufficiale, mi sono convertito all’Islam mesi fa”, ha scritto Marine El Himer in un post su Instagram.

Dunque, la star ha deciso di condividere “questa parte intima e personale” di sé con chi considera la sua seconda famiglia. Ma ha anche voluto spiegare la sua scelta, “di anima, cuore e ragione, una scelta che mi è stata evidente e che pratico liberamente e orgogliosamente”. Inoltre, Marine El Himer ha precisato che “non c’è vergogna nel convertirsi ad un’altra religione di qualsiasi tipo. Questo è un diritto fondamentale che tutti dovrebbero poter esercitare liberamente”.

Marine El Himer racconta il suo viaggio spirituale su Instagram

Marine El Himer ha parlato di un anno in cui si è evoluta molto, in cui ha ripensato alle sue priorità e alle sue scelte di vita, professionali e personali. La giovane star, che in passato è stata corteggiata dal rapper Tyga, ha poi condiviso foto in hijab vicino alla Kaaba, il luogo più sacro dell’Islam alla Mecca, due giorni dopo aver annunciato di essersi convertita. “Non ci sono parole abbastanza forti per esprimere l’intensità della felicità e delle emozioni provate. Un viaggio spirituale che spero continui ad elevarmi e a guidarmi”, ha scritto su Instagram. Marine El Himer è nota per aver partecipato al reality show televisivo “Les Princes et les Princess de l’Amour” (“I principi e le principesse dell’amore”) in Francia. I media francesi riferiscono che sia cresciuta con il patrigno; quindi, ha condotto a lungo ricerche sul padre biologico e sulle sue origini, incontrando l’Islam proprio in questa fase.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇫🇷 🇲🇦🇪🇬 MARINE EL HIMER (@marinelhimer)













