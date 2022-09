Marinella, Gioia e Alessandro moglie e figli Andrea Sannino/ “Siete i miei sorrisi”

Andrea Sannino e Marinella Marigliano: il matrimonio

Marinella Marigliano, Gioia e Alessandro sono la moglie e figli di Andrea Sannino, il cantautore balzato al successo grazie al brano “Abbracciame”. Tutto è iniziato in un momento storico davvero difficile per tutti: la pandemia e il lockdown per la diffusione del Covid-19. Il popolo italiano chiuso nelle proprie abitazioni si ritrova a condividere il brano “Abbracciame” di Andrea Sannino spinto anche dal programma “Domenica In” di Mara Venier che, dopo una settimana di stop, imperterrita ha proseguito la sua diretta per far compagnia al pubblico. Un successo enorme per il celebre cantante campano, conosciuto ed amato nella sua terra, ma poco nel resto del paese.

Il successo di “Abbracciame” è tale che Andrea Sannino diventa “popolare”. La sua canzone è una delle più ascoltate e diventa quasi l’inno simbolo della pandemia. A stargli accanto in un momento così difficile per via del Covid-19, ma così bello dal punto di vista professionale è la sua bellissima famiglia. In primis la moglie Marinella Marigliano e poi i due figli Gioia e Alessandro.

Andrea Sannino e Marinella Marigliano e l’amore per i figli

Andrea Sannino e Marinella Marigliano formano una bellissima famiglia. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: la primogenita Gioia e il secondo figlio Alessandro. Prima il matrimonio celebrato nel 2018 e poco dopo la nascita dei figli. “Siete e sarete sempre i miei sacrifici i miei sorrisi più grandi, anche se spesso sono stanca sono fiera di quello che siamo Magia. Mamma vi ama tanto!!!”” – ha scritto la moglie di Andrea sui social.

Anche il marito non nasconde il suo amore per lei dedicandole foto e post sui social. “Tu sei il centro del nostro cammino” – ha scritto per la moglie. Poi la dedica ai figli: “è stato per te un anno importante, hai dimostrato a tutti noi che sei una signorina forte pronta ad affrontare le cose belle ma anche quelle brutte che la vita ci riserva. Ci sono stati giorni dove tu mi asciugavo le lacrime con i tuo sorrisi e mi davi tanta forza amore di mamma. Io è il tuo papà siamo fieri di te e nonostante le tante restrizioni abbiamo cercato di regalarti un compleanno speciale. Buon secondo compleanno amore mio”.

