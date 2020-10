Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 2020/ Bufera sul web: “Enock ha bisogno del fratello per emergere”

Mario Balotelli ospite speciale del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver partecipato già due volte al reality show di Alfonso Signorini in collegamento, questa sera, nel corso della dodicesima puntata, Mario Balotelli entrerà nella casa. Ad annunciarlo è il promo del nuovo appuntamento del reality che si preannuncia ricco di colpi di scena. La prima volta, Balotelli si è collegato da solo, per fare una sorpresa al fratello Enock rispondendo a Dayane Mello che nella casa aveva parlato della loro storia. Durante il secondo collegamento da Brescia, invece, ha parlato con il fratello Enock insieme alla fidanzata di quest’ultimo, Giorgia, e ad alcuni amici. Questa sera, invece, Supermario entrerà nella casa per incontrare Enock che, tuttavia, non potrà abbracciarlo per le misure anti Covid. L’ingresso di Balotelli nella casa di Cinecittà, tuttavia, ha scatenato la bufera sul web.

MARIO BALOTELLI AL GRANDE FRATELLO VIP, IL PUBBLICO PROTESTA

Su Twitter, è partita la protesta contro la scelta di far entrare Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 2020. Il motivo? Enock ha già ricevuto due sorprese dal fratello e ha potuto anche vedere e parlare con la fidanzata Giorgia. Il pubblico ritiene giusto concedere spazio anche agli altri concorrenti. All’interno della stessa casa, la contessa Patrizia De Blanck si è spesso lamentata di non aver ancora avuto la possibilità di vedere la figlia Giada. Nessuna sorpresa anche per Pierpaolo Pretelli. Francesco Oppini, a sua volta, vorrebbe incontrare la fidanzata mentre Elisabetta Gregoraci, dopo aver parlato con il figlio come tutti i genitori di bambini piccoli, gradirebbe anche poter ricevere una sorpresa dalla sorella Marzia o dalle amiche. Il web, così, protesta su Twitter. “Ma domani entra in casa Balotelli? Ennesima sorpresa ad Enock? Ma non facevano prima a chiedere a Mario di partecipare? Costava troppo? Secondo me stanno spendendo più soldi così”, cinguetta un utente.

🔴 #gfvip Ma domani entra in casa #Balotelli? 🤦‍♀️😂 Ennesima sorpresa ad #Enock?

Ma non facevano prima a chiedere a Mario di partecipare? Costava troppo? Secondo me stanno spendendo più soldi così 😂#gfvip — 🟡 Tiziana SullaLuna 🌙 (@tizianasullalun) October 22, 2020

ENOCK CAZZO NON HAI PERSONALITÀ, HAI BISOGNO DI #BALOTELLI PER USCIRE FUORI #GFVIP — ❤️❤️ (@OrsolaAngelino) October 22, 2020





