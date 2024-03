Mario Balotelli lancia petardi nello spogliatoio dell’Adana/ Video, l’esplosione e le grasse risate

L’ex attaccante, fra le altre, di Milan, Inter, Liverpool e Manchester City, nonché della nazionale italiana, Mario Balotelli, è stato protagonista nelle ultime ore di un video che è divenuto virale, facendo il giro del mondo. Il centravanti azzurro, che milita in Turchia presso l’Adana Demirspor, ha deciso di intrattenere i suoi compagni di squadra attraverso uno scherzo che a molti ha fatto storcere il naso. Presente negli spogliatoi ha ben pensato di lanciare dei petardi negli stessi, con tutto ciò che ne consegue.

A rendere pubblica la vicenda è stato lo stesso Mario Balotelli, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato una storia alquanto particolare. Si vede appunto il giocatore nello spogliatoio della squadra turca mentre accende un petardo e lo lancia a qualche metro di distanza, come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Tuttomercatoweb, quindi il Corriere della Sera, Repubblica e via discorrendo. Ovviamente il petardo esplode, provocando la reazione spaventata di tanti giocatori dell’Adana Demirspor, nonché degli uomini dello staff presenti.

MARIO BALOTELLI LANCIA PETARDI NELLO SPOGLIATOIO DELL’ADANA. IL PRECEDENTE A MANCHESTER

Mario Balotelli non è nuovo allo scoppio di petardi visto che 13 anni fa ne fece esplodere uno mentre giocava nel Manchester City, nella sua lussuosa abitazione. In quel caso però la vicenda ebbe un esito in parte drammatico visto che l’esplosione causò un incendio. Il giocatore provò a scagionarsi accusando un amico ma i tabloid lo misero in prima pagina, sottolineando l’ennesima bravata di Super Mario.

Tornando al filmato in questione, si notano le grasse risate di Mario Balotelli, così come di chi è accanto a lui, un video senza dubbio goliardico che sta facendo il giro del web. L’ultima volta che il centravanti bresciano aveva fatto parlare di se era stato lo scorso novembre quando era stato vittima di un incidente stradale in quel di Brescia, una controversia che non era stata chiarita fino in fondo.

