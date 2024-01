Mario Balotelli in tribunale per il figlio Lion/ Guerra con l’ex fidanzata Clelia: “Rapporti tesi tra loro”

Mario Balotelli, ancora tensione con Clelia per il figlio Lion

Mentre si vocifera di un ritorno in Italia di Mario Balotelli, l’ex attaccante di Inter e Milan è impegnato in una battaglia ancora più delicata. Come riportato dall’edizione odierna del settimanale Chi, il centravanti sarebbe finito nuovamente in tribunale per la guerra che va avanti ormai da tempo con l’ex fidanzata Clelia Carleen. Tra i due, infatti, i rapporti sarebbero tesi e il calciatore spera di poter vedere di più il figlio Lion, nato proprio dalla relazione poi svanita tra i due. “Mentre si parla di un ritorno in Italia alla Salernitana per Balotelli, il calciatore è impegnato in Tribunale per poter vedere di più il secondo figlio Lion, avuto dalla modella Clelia Carleen” rivela il magazine.

In uno dei vari sfoghi avuti in passato, Mario Balotelli si era così sfogata contro Clelia riguardo alla tutela di Lion, figlio di 7 anni. “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Balotelli contro l’ex fidanzata: “Diabolico e immorale”

Da ormai diversi anni i rapporti tra Mario Balotelli e l’ex fidanzata, la modella Clelia Carleen, sono ridotti e carichi di tensione. L’ex attaccante della Nazionale aveva così denunciato la situazione riguardo alla gestione del figlio Lion, che ancora oggi a distanza di tempo Balotelli vedrebbe con il contagocce. “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale”.

Dalla relazione tra Mario Balotelli e Clelia Carleen, modella e bancaria di origini svizzere, è venuto al mondo il piccolo Lion nel 2017. L’ex Inter, Liverpool, Milan e Monza come noto ha anche avuto una figlia, Pia di 9 anni, con la showgirl Raffaella Fico e anche con lei i rapporti non sono stati dei migliori. Balotelli, che di recente ha attaccato Ilary Blasi, ha infatti riconosciuto la bambina solo due anni dopo la nascita, anche in quel caso passando anche dalle aule di tribunale. Oggi i rapporti con la showgirl sono comunque molto più distesi, tanto che i due hanno trascorso le vacanze a Napoli insieme alla figlia.

