Mario Balotelli e Pia, ex compagno e figlia Raffaella Fico/ Arriverà un’altra gaffe come con Dayane Mello?

Mario Balotelli e Pia sono ex compagno e figlia Raffaella Fico

Il percorso di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021 sarà sicuramente pieno di spine proprio come quello di Elisabetta Gregoraci, visto che anche lei fuori lascia qualcuno che potrebbe risentirsi o offendersi ad ogni sua parola. Chi la conosce sa bene che l’ex gieffina, conduttrice e modella ha fatto della privacy il suo baluardo tenendo spesso nascosti i suoi amori e amorazzi ma anche alcuni dettagli della sua liason e poi della sua battaglia con il suo ex illustre, Mario Balotelli. Il calciatore non solo è stato a lungo compagno di Raffaella Fico ma è anche il padre della sua bambina, la piccola Pia. Proprio il riconoscimento della figlia è stato a lungo al centro della vita della Fico e anche dei giornali di gossip e tutto per via dell’atteggiamento un po’ reticente del campione che, alla fine, ha deciso di mettere al posto giusto tutti i pezzi del puzzle. Adesso Pia e il papà si vedono spesso e sono riusciti a creare un legame e sarà proprio questo a finire sotto i riflettori in queste settimane mentre la showgirl tornerà nella casa del Grande Fratello questa volta per la sua versione vip.

Le cose non saranno semplici visto che Balotelli attualmente si trova in Turchia, è lì che sta giocando ed è lì che ha trascinato il fratello Enock, e quindi la piccola Pia sarà affidata sicuramente alle cure della famiglia materna che l’ha vista crescere. Dall’altro lato, invece, Mario Balotelli ha già dovuto affrontare la questione “ex al Grande Fratello Vip” quando l’anno scorso è stata Dayane Mello a varcare la posta rossa. Le cose non sono andate bene in quel periodo per via di una sua uscita poco felice in diretta, parole che gli sono costate giorni e giorni di polemiche e che, secondo alcuni, hanno segnato anche il percorso del fratello Enock. Riuscirà questa volta a rimanere lontano dai riflettori e da possibili gaffe adesso che tocca a Raffaella Fico affrontare i riflettori della casa?

