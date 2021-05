Mario Balotelli/ Papà affettuoso con Pia, “freddo” con la ex Raffaella Fico

Mario Balotelli è stata paparazzato dal settimanale “Chi” mentre va a pendere la figlia Pia, 8 anni, per trascorrere insieme il fine settimana. La bambina è nata dalla relazione del calciatore del Monza con Raffaella Fico. I due sono stati insieme poco meno di un anno e dopo la fine della loro relazione la showgirl ha annunciato di essere incinta dell’ex fidanzato. Pia è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli, ma Balotelli l’ha riconosciuta ufficialmente solo il 5 febbraio 2014. Dopo la fine della loro storia, Balotelli e la Fico hanno avuto un rapporto “complicato”, fatto di alti e bassi. Pia vive a Napoli con mamma Raffaella e la sua famiglia, ma Super Mario è un papà affettuoso e presente. Negli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il calciatore tiene la figlia al riparo dai fotografi, invitandola a coprirsi il volto. Nessun gesto e nessuno sguardo, invece, verso la ex compagna Raffaella Fico.

Mario Balotelli e Raffaella Fico: rapporto complicato

Mario Balotelli ha avuto un altro figlio, Lion, nato nel 2017 dalla breve relazione del calciatore con una ragazza svizzera. Al momento Raffaella Fico è single. Dal 2016 al 2018 è stata legata sentimentalmente con Alessandro Moggi, con cui sembrava addirittura dover convolare a nozze, e nei mesi scorsi a avuto un breve flirt con Giulio Fratini. Sui social appare quasi sempre da sola, o insieme alla figlia Pia. Il suo profilo Instagram è pieno di immagini sensuali in cui mette in mostra la sua bellezza mediterranea. Tra gli ultimi scatti, uno shooting accanto a un leone: “Scorrete per vedere che fine fa il leone”, è la provocante didascalia. Per il futuro, Raffaella Fico ha due sogni nel cassetto: trovare il vero amore e partecipare al Grande Fratello Vip. Quale dei due riuscirà a realizzare per primo?

