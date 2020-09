Mario Balotelli: “Sono fidanzato e innamorato”/ “Dayane Mello? Non la sento da tanto”

Mario Balotelli rompe il silenzio. Il calciatore, protagonista di una sorpresa al fratello Enock nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 2020, ha rilasciato poche dichiarazioni al settimanale Chi parlando della sua vita sentimentale. Poche parole con cui Balotelli ha allontanato il gossip sul suo rapporto con Dayane Mello ribadendo di essere fidanzato e innamorato e di non voler interferenze di nessun tipo. Riservato e geloso della propria vita privata, SuperMario commenta i rumors sul suo rapporto con la modella brasiliana che, nella casa, si è lasciata andare a dolci confessioni sull’affetto che prova nei suoi confronti. Balotelli conferma di conoscere Dayane Mello, ma ribadisce di non vederla da tantissimo tempo aggiungendo di avere, ora, una donna al proprio fianco di cui è molto innamorato.

MARIO BALOTELLI ALLONTANA DAYANE MELLO

“C’è sentimento, è una persona speciale. Tengo tantissimo a lui. Io sono innamorata di lui, lo sono sempre stata”: sono queste alcune delle dichiarazioni fatte da Dayane Mello su Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ad Enock. Nessuna possibilità, però, di rivedere Mario e la modella brasiliana nuovamente insieme come ha spiegato lo stesso Balotelli al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”, sono state le parole con cui il calciatore ha messo fine al gossip sulla sua vita privata. Chi è, dunque, la fidanzata di Balotelli? Secondo alcuni rumors, la ragazza che avrebbe definitivamente conquistato il cuore di Balotelli è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Messina. Per il momento, però, sui rispettivi profili Instagram di Alessia e Balotelli, non ci sono ancora foto di coppia.





