Dayane Mello/ Doccia bollente e confessioni su primo bacio a Mario Balotelli (Grande Fratello Vip)

Dayane Mello sta regalando spettacoli mozzafiato a tutti i fan del Grande Fratello Vip 2020. La concorrente infatti ha affrontato la fatidica doccia anche nel pomeriggio dello scorso sabato, mettendo in evidenza le forme più che perfette. Uno spettacolo elettrizzante che ha scatenato i social e che ha confermato quanto Dayane riesca a spezzare i cuori di moltissime persone. Clicca qui per guardare il video di Dayane Mello. Purtroppo non tutti sono felici di quanto sta succedendo nel Grande Fratello Vip e soprattutto delle dichiarazioni della Mello. “Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro perchè arrivo con le sciabole”, ha scritto Mario Balotelli in un tweet, dimostrando ancora una volta di non aver gradito la confessione della modella. Dayane infatti ha rivelato nei giorni scorsi al fratello del calciatore di non aver mai smesso di essere innamorata di Mario e che ogni volta che lo vede prova sempre grandi emozioni. A quanto pare non corrisposte. “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole”, ha aggiunto Balo in un altro post.

DAYANE MELLO E LE CONFESSIONI SU MARIO BALOTELLI

Dayane Mello è riuscita a scatenare i fan del Grande Fratello Vip 2020 parlando di un semplice bacio. Ancora una volta torniamo sull’argomento Mario Balotelli e quella storia d’amore del passato che la modella non ha mai dimenticato. Durante la sua ormai nota confessione a Enock Barwuah, Dayane infatti ha parlato di un bacio in particolare scambiato con il calciatore. Parole piccanti che hanno infiammato il web e che a quanto pare hanno spinto la produzione a fare un’operazione di taglia e cuci. Il sito ufficiale infatti riporta sì la clip della rivelazione della Mello, ma senza alcune frasi che a detta di molti sarebbero molto significative. Ecco perchè tanti telespettatori hanno subito urlato alla censura sui social. Clicca qui per guardare il video di Dayane Mello. La modella è stata informata poi della reazione di Mario durante la scorsa puntata: le basterà per tacere per sempre su quest’argomento oppure dovremo aspettarci altre rivelazioni?



